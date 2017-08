Allarme in Texas: arriva l’uragano Harvey

L’uragano Harvey si è formato nel Golfo del Messico fino ad acquistare una velocità di circa centocinquanta chilometri. Nella giornata di sabato 26 agosto è previsto il suo arrivo anche in Texas. Per questo motivo gli esperti hanno obbligato la popolazione a evacuare due contee della città che, stando alle previsioni, saranno quelle più colpite.

Per quanto riguarda scuole e uffici resteranno chiusi fino a domenica sera, con riapertura prevista per lunedì. Gli esperti meteorologi fanno sapere che, insieme all’uragano, ci sarà una lunga perturbazione che provocherà piogge incessanti per almeno sei giorni consecutivi, con ingenti danni ai raccolti e alle piantagioni.

Nella zona di Corpus Christi, Texas, l’evacuazione è facoltativa, ma in altri punti della regione come Port Aransas c’è stato l’obbligo di lasciare la zona. L’evacuazione di queste ore ha interessato anche parte del Golfo del Messico e le piattaforme petrolifere, dove operai e impiegati hanno da tempo lasciato le strutture.

Gli ospedali lungo la costa hanno già provveduto a trasportare con l’ausilio degli elicotteri i malati più gravi. Sempre a Corpus Christi i neonati sono stati trasferiti in strutture ospedaliere situate nell’entroterra, quindi in zone dove la potenza dell’uragano sarà minore. La preoccupazione dei medici è che, a causa delle tempeste, potrebbero esserci interruzioni di corrente e il conseguente inutilizzo di varie apparecchiature.

Greg Abbott, Governatore del Texas, ha dichiarato lo stato d’emergenza per almeno trenta contee. Si prevedono, infatti, vasti allagamenti e, per questo, sono stati allertati settecento uomini dell’esercito. Anche Donald Trump ha diffuso un comunicato sul suo profilo ufficiale Twitter invitando la popolazione a mantenere la calma e a essere prudenti. Ma il Presidente ha fatto sapere che monitorerà la situazione costantemente.

Il National Hurricane Center annuncia che gli allagamenti provocheranno situazioni potenzialmente mortali per la popolazione e che si prevedono danni ben peggiori di quelli del 2001, quando il Texas fu colpito da una tempesta tropicale che causò la morte di oltre cinquanta persone.

Harvey raggiungerà nelle prossime ore il terzo grado della scala Saffir-Simpson: secondo questa classificazione la potenza dell’uragano è alta e quindi bisogna mantenere le zone costiere sotto un’efficace rete di controllo per garantire la sicurezza ai cittadini. Il ciclone può causare inondazioni alte fino a cinque metri e, per questo, gli esperti del centro meteorologico statunitense invitano alla prudenza e a evacuare le zone a rischio.

