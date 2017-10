Allarme intossicazione, ritirati dagli scaffali spinaci contaminati

Ha suscitato molto scalpore la notizia del ricovero di un’intera famiglia nel milanese, colpevoli di aver mangiato dei semplici spinaci surgelati. Quello che non potevano sapere è che, all’interno della confezione, come poi hanno verificato gli esperti, le foglie di spinaci contenevano tracce di mandragora.

Le grandi catene di supermercati come Auchan, Esselunga e Simply hanno ritirato dal mercato le confezioni sospette. Il prodotto, più nello specifico, è il seguente: Spinaci Millefoglie Bonduelle. La casa produttrice ha mandato i suoi esperti a controllare la situazione e rassicurando i cittadini. I controlli sono stati compiuti su quattro lotti e, tutte le procedure richieste in queste situazioni, sono costantemente monitorate.

Immediato il blocco di tutta la merce contaminata. Bonduelle però ha fatto sapere che la mandragora non è stata rilevata in altre confezioni della loro produzione. Quello che molti non sanno è che questa pianta è in grado di provocare, com’è avvenuto nel caso di Milano, effetti allucinogeni e, per questo motivo, le autorità invitano a fare attenzione.

Un appello inutile perché dopo la diffusione di questa notizia sui media sarà difficile che qualche consumatore possa acquistare quel tipo di prodotto. Anzi, ormai si può già parlare di “psicosi da spinaci”, una vera e propria fobia che sta interessando parte della Lombardia e che si allargherà a macchia d’olio anche in altre zone d’Italia.

Eppure la mandragora è una pianta celebrata dagli antichi e di cui perfino il mitico Machiavelli dedicò un libro. Rimanendo in tema romanzesco, anche nella saga di Harry Potter, la mandragora viene utilizzata per creare un antidoto in grado di far rinsavire un gruppo di studenti trasformati in statue di pietra.

Ma questi sono esempi di pura fantasia mentre quanto successo a Milano è cronaca vera. Anzi, in tal senso, lo scorso 5 settembre l’Ufficio Igiene che si occupa del controllo degli alimenti aveva registrato il ricovero di un uomo che, però, aveva mangiato spinaci freschi e non della Bonduelle. E, anche in quel caso, furono trovate tracce evidenti della mandragora.

Per quanto riguarda la famiglia di Milano, dopo il ricovero nell’ospedale Fatebenefratelli, ieri è stato dimesso il padre, un anziano signore sulla sessantina. La moglie e i due figli, che hanno rispettivamente sedici e i diciotto anni, sono al momento ancora sotto osservazione medica. Quella che hanno vissuto è stata una bruttissima esperienza, ma questo caso dovrà spingere le autorità a imporre un maggiore controllo su quello che arriva negli scaffali dei nostri supermercati.

