Aprilia, scoperta discarica di rifiuti tossici in ex cava

Poco fuori Aprilia, seconda città della provincia di Latina, a circa 40 chilometri a sud di Roma, la polizia ha scoperto una cava dismessa in cui venivano sversati rifiuti tossici. Sono una ventina le persone arrestate e accusate a vario titolo di essere parte di un’associazione dedita al traffico illecito di rifiuti pericolosi. Ad emettere i provvedimenti, il giudice del tribunale di Roma su richiesta della Dda.

Un’enorme discarica da marzo 2016. Gli accertamenti che hanno permesso di scoprire l’enorme discarica di rifiuti tossici, sono stati condotti con intercettazioni e sistemi di videosorveglianza. Gli inquirenti hanno scoperto che dal marzo 2016 l’organizzazione aveva utilizzato una cava di pozzolana non più in uso da anni come un’enorme discarica nella quale sversare le sostanze tossiche. I rifiuti venivano scaricati dai camion e attraverso macchinari venivano subito interrati. I viaggi di sostanze tossiche verso l’ex cava avvenivano anche di notte.

Secondo gli inquirenti, al vertice dell’organizzazione dedita al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, c’era un romano di 53 anni e suo figlio 22enne. Ad essere indagati anche molti imprenditori di Roma e Latina attivi nel settore dei rifiuti. Sono stati effettuati sequestri di società, quote societarie, abitazioni e terreni per svariati milioni di euro.

