Arabia Saudita: scarcerata modella che passeggiava in minigonna

Sfida alle dure leggi della monarchia saudita. È stata scarcerata la giovane modella che si era fatta riprendere mentre passeggiava per le stradine di una cittadina a nord di Riad, in Arabia Saudita. La modella è stata fermata e successivamente arrestata dalla polizia perché aveva indossato una minigonna ed era senza veli. La donna, nota solo con il nome di “Khulood”, ha dichiarato alla polizia di essere lei la persona ripresa nel filmato, sebbene il video sia stato pubblicato a sua insaputa da un account che non le appartiene. Il filmato è stato postato su snapchat ed è stato ripreso anche dalle tv locali che hanno oscurato la figura della modella.

In Arabia Saudita vige il divieto per le donne di mostrarsi in pubblico senza essere completamente ricoperte da veli. La polizia è riuscita a indentificare la giovane modella attraverso le immagini del video amatoriale in cui viene ripresa mentre passeggia per le vie della cittadina. A riferire la notizia i media pan-arabi, citando la polizia di Ushayqir, città dove la donna si è fatta riprendere in abiti che contraddicono le leggi della monarchia saudita. Alle donne del Paese è vietato infatti mostrarsi in pubblico senza veli che ricoprano il corpo dalla testa ai piedi. La modella è stata scarcerata.

