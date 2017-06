Arrestata la presunta assassina di Pietro Sanna

La morte di Pietro Sanna, il 23enne originario della Sardegna, ha sconvolto l’opinione pubblica italiana e quella d’oltremanica. La modalità con la quale il giovane è stato ucciso ha lasciato di stucco anche gli inquirenti, poiché sul corpo del giovane sono state rinvenute svariate coltellate.

È notizia di qualche ora fa che la coinquilina del ragazzo è stata fermata dalle forze di polizia inglesi, con l’accusa di aver ucciso Pietro, anche se non si conoscono ancora le cause che abbiano spinto la donna a compiere un gesto del genere.

La polizia britannica ha classificato il gesto come brutale e feroce e si crede che il delitto sia stato guidato da motivi passionali: non è ancora certo, comunque, che i due fossero legati sentimentalmente.

E’ stata pertanto abbandonata anche l’ipotesi di una rapina, come ipotizzato in un primo momento dalla polizia londinese. La donna autrice del delitto è una cittadina di origini bengalesi e si chiama Hasna Begum, di 25 anni.

I familiari di Pietro si trovano ora a Londra e stanno continuando a svolgere tutte le operazioni per poter far rientrare la salma del povero ragazzo in Italia.

Ora rimane solo da capire quali siano stati, con certezza, i motivi che hanno spinto la donna ad uccidere il povero Pietro, la cui morte ha lasciato un vuoto nella vita delle tante persone che gli volevano bene.

[fonti articolo: blastingnews.com, ansa.it, rainews.it]

[foto: agi.it]