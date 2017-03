Attacco terroristico Londra: Scotland Yard cattura altre due persone

Scotland Yard cattura altre due persone. Salgono a nove le persone arrestate in seguito all’attacco alla Camera dei Comuni di Londra. Gli ultimi due importanti arresti sono stati effettuati nelle Midlands Occidentali e nellʼInghilterra nordoccidentale. La notizia è stata diffusa dal commissario per l’antiterrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley. Scotland Yard ha confermato che restano ancora gravi le condizioni di due feriti civili e rimangono critiche anche le condizioni di due agenti di polizia.



Nuovi dettagli sull’identità dell’attentatore. Il commissario Rowley ha diffuso ulteriori dettagli sull’identità dell’attentatore, che aveva assunto il nome di Khalid Masood dopo essersi convertito all’Islam. Nato nel Kent, nel Sud-Est dell’Inghilterra, come Adrian Russell Ajao, aveva 52 anni e usava spesso l’identità di Adrian Elms. L’uomo viveva nella contea di West Midlands, quella in cui si trova la città di Birmingham, aveva precedenti per atti violenti ma non era mai finito sotto inchiesta per terrorismo.

Insegnante di inglese e appassionato di sport. Masood svolgeva la professione di insegnante di inglese ed era appassionato di body building. Per le autorità britanniche Masood “non era oggetto di alcuna indagine e non c’erano informazioni di intelligence riguardo a sue intenzioni di lanciare un attacco terroristico”. L’Isis lo aveva reclutato tra le sue fila come soldato del califfato.

