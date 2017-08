Attentato a Barcellona: arrestate tre persone, e intanto l’Isis rivendica la strage

Lungo il viale della Rambla, a pochi chilometri da Plaça de Catalunya, ieri un furgone si è scagliato sulla folla causando la morte di tredici persone e oltre cento feriti. Si è trattato dell’ennesimo e folle attentato terroristico di cui, purtroppo, ci stiamo abituando e che va a minare la sicurezza interna delle nostre città.

Il conducente del veicolo, stando alle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, ha iniziato a percorrere il viale entrando nella zona pedonale della Rambla per poi proseguire a folle velocità colpendo quante più persone possibili. Una delle vittime è una piccola di tre anni che, ieri, stava trascorrendo insieme ai genitori una serata di festa come tanti altri bimbi della sua età. Dei novanta feriti ci sono tre italiani e, la nostra ambasciata, si è subito mossa per accertare la loro identità.

Il furgone ha percorso la Rambla colpendo quante più persone possibili per poi terminare la sua corsa schiantandosi su un chiosco nei pressi del teatro dell’Opera, a pochi chilometri dal mercato di Boqueira. Dal veicolo è uscito un giovane, che si è dato subito alla fuga e, immediata, è cominciata la caccia all’uomo.

Dopo l’attentato, rivendicato dall’Isis e che conferma la matrice terroristica di questo folle atto criminale, si era diffusa la notizia di altri due attentatori barricati all’interno di un ristorante. La polizia ha smentito questa voce e quella di un altro assalitore rifugiatosi in un bar nel centro di Barcellona.

La polizia spagnola ha confermato l’arresto di tre uomini: il primo è stato fermato nei pressi di Alcanar e pare si tratti di un marocchino. Il secondo assalitore è stato arrestato a Ripoll e un terzo nei pressi di Girona. Nel frattempo i media hanno diffuso la notizia di un altro terrorista ucciso durante uno scontro: l’uomo avrebbe forzato un posto di blocco con un furgone investendo due agenti, ma, al momento, non ci sono prove su un possibile collegamento tra questa notizia e i fatti della Rambla.

Per quanto riguarda il conducente del Van, secondo “El Pais”, a guidare il furgone sarebbe stato Driss Oukabir, ventenne di origini maghrebina ma residente in Spagna. In seguito si è appurato che, a compiere l’attacco alla Rambla, sarebbe stato suo fratello Moussa, un diciottenne che, dopo aver rubato i documenti a Driss, ha compiuto la strage.

Le indagini sono ancora in corso ed è presto per trarre conclusioni, ma intanto cresce la paura di nuovi attentati. Ed è questo l’obiettivo principale dell’Isis: costringere i cittadini a rimanere chiusi in casa impedendo loro di vivere.

[Foto: bergamosera.com]