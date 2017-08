Atti vandalici nella città di Barcellona: cittadini contro i turisti

Sarà il caldo o la delusione del trasferimento di Neymar nel Paris Saint Germain, sta di fatto che i cittadini di Barcellona si sono resi protagonisti di due atti vandalici ai danni dei turisti. Il primo è una sorta di avvertimento, una scritta comparsa sul muro del Parc Guell, struttura ormai patrimonio dell’Unesco, in cui si poteva leggere l’inquietante, e forse ironico, “Gaudì vi odia”.

La frase incriminata è stata scritta in inglese ed è un monito per i turisti, di certo non un messaggio di benvenuto. Citando il celebre architetto, autore della Sagrada Familia e di altre famosissime opere, si è voluto rivendicare un odio che gli spagnoli (non tutti) covano nei confronti degli stranieri.

Gli autori di questo gesto sono alcuni membri di Arran, un movimento di estremisti politici, che poi hanno realizzato il secondo e ben più grave atto vandalico: l’assalto a un autobus scoperto che, in quel momento, trasportava decine di turisti nei pressi del Camp Nou, il celebre stadio che ospita le partite del Barcellona.

Alcuni sedicenti esponenti di Arran hanno indossato dei passamontagna per poi imbrattare, con una bomboletta spray, il parabrezza del veicolo. Inequivocabile, anche in questo caso, il messaggio scritto: “Il turismo ammazza la città”. In seguito si sono poi scagliati sulle bici che il Comune mette a disposizione per i turisti, forandone le gomme e impedendo il loro utilizzo.

Il pensiero, ormai ricorrente, tra la gente è che il turismo porti danni alla città di Barcellona, aumentandone il degrado. Un altro dato su cui riflettere è che, fino a cinque anni fa, un barcellonese su cinque era contro i turisti, mentre oggi si calcola che il numero di “xenofobi” sia aumentato e che, un cittadino su due, vorrebbe gli stranieri fuori dal loro Paese.

Una situazione che potrebbe diventare sempre più complessa: dall’inizio dell’anno a oggi, infatti, sono almeno sette le strutture turistiche, tra ristoranti e alberghi, presi di mira dal movimento anti-turismo.

Con i suoi 1,6 milioni di abitanti Barcellona nel 2016 è stata visitata da più di 36 milioni di turisti. Un fenomeno che soddisfa i ristoratori e i proprietari degli appartamenti in affitto, ma penalizza il barcellonese, che si ritrova in una città in cui la classe media ormai vive in una condizione sociale di estrema miseria, con le periferie prese d’assalto dagli stranieri.

E se in Italia il turismo viene incoraggiato dai Comuni, a Barcellona gli indipendentisti annunciano altre azioni dimostrative: per il prossimo 17 agosto, infatti, Arran ha promesso un’altra rappresaglia a San Sebastian, famosa per le spiagge di La Concha. In questo caso gli estremisti si limiteranno solo a qualche scritta sui muri?

