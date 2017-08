Bambina di 2 mesi rischia la vita per percosse del padre

Continuava a piangere e loro non sapevano assolutamente cosa fare. Questa è stata la spiegazione data dal padre di una bambina di due mesi, ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Una spiegazione che lascia molti dubbi agli inquirenti, ma che soprattutto non spiega a fondo come la piccola abbia riportato un grave trauma cranico e svariate costole rotte.

Non sapendo cosa fare per calmarla il padre avrebbe pensato di percuoterla più volte: l’uomo è ora stato accusato di lesioni gravi e maltrattamenti. Nonostante l’uomo abbia confessato di aver ferito gravemente la figlia, le indagini hanno “investito” anche la madre della bambina e la nonna: sembra infatti che la neonata fosse stata ricoverata altre due volte nel giro di pochissimo tempo. La prima volta i genitori hanno raccontato di come la bambina fosse caduta mentre il padre la teneva in braccio, la seconda invece il problema sarebbe stato un herpes.

Prima che il padre confessasse l’accaduto, la madre aveva detto ai medici del Regina Margherita che la bambina aveva lamentato un grave problema alla testa.

A quanto pare questa volta non si tratterebbe di una famiglia problematica o disagiata, tutt’altro: i due ragazzi condurrebbero una vita apparentemente normale, nonostante abbiano dimostrato in più di un’occasione la loro negligenza nei confronti della figlia.

La neonata per ora si trova nel reparto di rianimazione infantile, in attesa che si riprenda.

