Bari: sotto sorveglianza un operaio che inneggiava all’Isis

Immagini inneggianti l’Isis sui dispositivi: due anni di sorveglianza speciale. Un operaio barese di origini albanesi ha ricevuto la notifica di sorveglianza speciale d’urgenza per due anni per terrorismo. Il provvedimento si è reso necessario dopo che sul computer e smartphone dell’uomo sono stati rinvenuti materiali inneggianti azioni terroristiche compiute dall’Isis in Occidente, oltre a foto che lo immortalavano con in braccio un fucile mitragliatore.

Commenti social a favore dello Stato Islamico. Il giovane operaio condivideva anche sui social il suo pensiero pro-Isis con immagini e video degli attentati compiuti dai terroristi in Europa, scene di esecuzione di prigionieri e commenti con i quali affermava che il vero terrorismo è quello messo in atto dai governi occidentali.

Inserito in un percorso di “de-radicalizzazione”. L’operaio ha accettato la proposta di essere inserito all’interno di un percorso di recupero socio-spirituale. L’intento, come riporta fanpage.it, è quello di avviare un percorso di recupero di “de-radicalizzazione” attraverso il coinvolgimento di un’idonea guida religiosa, da individuare con l’ausilio di referenti qualificati dell’associazionismo islamico istituzionalizzato della provincia di Bari” (Fonte: www.fanpage.it). L’operaio non potrà espatriare ed è obbligato a rimanere nel suo comune di residenza.

(Foto: Cronaca-Nera.it)