Blitz della polizia spagnola: uccisi cinque terroristi a Cambrils

Sono ore drammatiche quelle che i cittadini stanno vivendo a Barcellona: dopo la strage compiuta sulla Rambla, dove un furgone ha causato la morte di tredici persone, la polizia spagnola ha ucciso cinque terroristi pronti a farsi esplodere, stando almeno alle prime ricostruzioni ufficiali.

Il blitz è avvenuto nei pressi di Cambrils, cittadina spagnola situata a sud di Barcellona, quando gli agenti hanno fermato e ucciso cinque kamikaze. Tutto è iniziato intorno alla mezzanotte di giovedì 17 agosto, quando un’Audi è piombata sulla folla ferendo sette persone, di cui due gravi.

Il piano dei terroristi era di provocare una strage simile a quella della Rambla. Secondo i media spagnoli, gli assalitori però avevano in mente di utilizzare delle bombole di gas da caricare su un furgone. Solo grazie al tempestivo intervento della polizia spagnola si è potuto sventare questo ennesimo atto terroristico.

Dalle prime ricostruzioni che si stanno facendo in queste ore, la cellula terroristica che ha organizzato l’attentato di Cambrils era formata da otto persone, la cui origini e generalità sono, al momento, ancora ignote. Cinque di questi attentatori sono stati uccisi e, in merito alle cinture esplosive, in seguito “La Vanguardia”, importante testata giornalistica spagnola, ha accertato che si trattava di meccanismi falsi.

Durante lo scontro a fuoco a Cambrils, che ha causato il ferimento di un agente, quattro terroristi sono rimasti uccisi sul posto, mentre un quinto è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Nella notte è avvenuto un altro arresto, nella cittadina di Alcanar, quando un uomo, forse originario di Ceuta, sembra sia coinvolto in un’esplosione avvenuta in un deposito dove si fabbricavano ordigni di vario tipo.

Joaquim Forn, attuale Ministro dell’Interno spagnolo, durante un’intervista rilasciata a Radio RA C1, ha confermato l’ipotesi che ci sia un collegamento tra i fatti di Cambrils e la Rambla. La polizia sta indagando proprio in questa direzione e, nelle prossime ore, potrebbero esserci delle importanti novità.

La Spagna rimane senza dubbio una nazione ferita ma che sta ricevendo il supporto da tutta la Comunità Europea. Pure il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere di essere vicino ai cittadini catalani. Intanto sul web cresce l’indignazione contro gli autori di questi folli attacchi. Perché quello che è avvenuto a Barcellona è un segnale chiaro e che non bisogna sottovalutare: l’intenzione dell’Isis, infatti, è quella di condurre una vera e propria guerra nelle nostre città e di minare la nostra sicurezza.

