Bullismo: arrestati 4 italiani. Hanno molestato un loro coetaneo

In un Paese come l’Italia, in cui spesso lo straniero viene visto e additato come un pericolo, questa volta dobbiamo fare i conti con un malcostume che riguarda molti ragazzi italiani, il bullismo.

Bullismo che, in questi giorni, è tornato al centro delle cronache, a causa di un evento quanto mai grave che ha coinvolto svariati giovani della zona di Vigevano.

Una gang formata da 4 ragazzi (tutti provenienti da buone famiglie della zona) ha letteralmente brutalizzato in ogni modo possibile un loro coetaneo, un giovane di 15 anni, abusandone anche sessualmente. Ogni qualvolta i quattro compivano questi atti criminali, si divertivano anche ad umiliare il loro “compagno”, registrando le scene sui telefonini e facendole girare sui social network.

La vittima è stata anche fatta ubriacare forzatamente e, in seguito, è stata portata in giro per le vie della città con una catena al collo, come se fosse un trofeo. La gang non la passerà però liscia: 3 di loro, infatti, avranno modo di riflettere sulle loro azioni nel carcere minorile Cesare Beccaria, a Milano. Il quarto, invece, rischia di passarla franca. La ragione? Il ragazzino avrebbe 13 anni. Ci si dovrebbe forse interrogare cosa possa mai spingere una persona così giovane a compiere atti così orribili.

Altri 5 ragazzini sono stati inoltre denunciati per aver malamente imbrattato dei treni e per aver preso parte a una spedizione punitiva nei confronti di altri due 15enni.

Insomma, sembra proprio che in Italia i giovani non riescano a crescere retti. Se il problema sia da ricercare nella società o nelle famiglie non sta a noi dirlo, ma di certo si deve assolutamente fare qualcosa.

[fonti articolo: repubblica.it, laprovinciapavese.gelocal.it, ilgiorno.it]

[foto: repurblica.it]