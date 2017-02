Camionista multato per aver percorso la Salaria: portava aiuti ad Amatrice

Lo sciame sismico che da Agosto 2016 ha scosso il centro Italia ha causato ingenti danni a persone e cose: si stima infatti che 299 persone abbiano perso la vita e che 388 siano invece rimaste ferite; i danni materiali a costruzioni e strade è stato invece calcolato attorno ai 23 miliardi di euro.

Sono state in molte, in questi mesi, le persone che, in un modo o nell’altro, hanno deciso di dare una mano nella ricostruzione, nelle operazioni di salvataggio e nel sostentamento delle popolazioni: tra esse figura Giuseppe, un camionista, che si stava dirigendo ad Amatrice per portare viveri e beni di prima necessità. Si potrebbe pensare che l’uomo sia stato premiato per il suo gesto, invece il malcapitato si è visto recapitare una multa di ben 4000 euro. Vi state chiedendo quale sia la ragione? L’uomo ha percorso la via Salaria: su questa grande arteria stradale il passaggio è vietato a tutti i veicoli che superino i 35 quintali di peso. In realtà la chiusura al traffico non è stato un “capriccio” delle autorità, quanto più una forma precauzionale per evitare ulteriori incidenti mortali, giacché molti edifici ancora non sono stati messi in sicurezza.

Il provvedimento contro il camionista ha comunque creato malcontento tra le popolazioni terremotate: sono stati in molti che, amareggiati, hanno deciso di aiutare economicamente Giuseppe, facendo collette. L’uomo comunque non si è dato per sconfitto e ha dichiarato in un’intervista: “Mi dispiace. Ma soprattutto per questa gente. Hanno bisogno di tante cose. Portavamo cibo per loro, cibo per gli animali, cose utili. Non era un auto-articolato era un semplice camion. Tornerò. Ma con la mia macchina.”.

Insomma, siete avvisati: se volete dare una mano, sappiate che questa è sempre bene accetta, ma assicuratevi prima di rispettare tutte le regole vigenti, in modo da non ritrovarvi a dover pagare una multa salata come quella ricevuta dal povero Giuseppe.

[fonti articolo: globalist.it, urbanpost.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: corriere.it]