Casa vacanze: una coppia gay rifiutata dal proprietario

Non sono poche le case vacanza che non accettano al loro interno animali: i padroni delle strutture, infatti, temono talvolta di ritrovare le camere rovinate. In altri casi, invece, c’è una mancata di facilities all’interno delle case, che non permette l’accoglienza dei nostri amici a quattro zampe.

Diverso è quello invece che è successa ad una coppia di ragazzi napoletani: i due, una coppia omosessuale, aveva deciso di passare l’estate in una casa in Calabria. Dopo aver prenotato via Internet, i due giovani hanno deciso di contattare telefonicamente, via SMS, il gestore della casa vacanze, il quale dopo aver intuito l’orientamento sessuale della coppia ha detto “Non accettiamo gay e animali”. Una frase che oggi, nel 2017, dopo tante battaglie fatte contro le discriminazioni, suona terribilmente fuori dal tempo e altrettanto terribilmente irrispettosa nei confronti della stessa dignità umana.

Gennaro, uno dei due ragazzi, appena lette queste parole ha giustamente deciso di denunciare il fatto all’Arcigay. Il giovane ha dichiarato “Quando ho letto questo messaggio mi è cascato un silos di acqua gelata addosso. Nella mia mente si è materializzata l’immagine drammaticamente famosa dei cartelli nazisti esposti fuori ai negozi, con i quali si proibiva l’ingresso ai cani e agli ebrei. Ma da allora sono passati settanta anni e questa storia non può essere ignorata”.

Il gestore, intervistato da Radio Capital, ha cercato di difendersi in tutti modi dicendo “Non volevo offendere, ma questa è casa nostra e preferiamo così. Crediamo nella famiglia tradizionale. L’accostamento con gli animali? Solo perché stavo guidando e non ho scritto correttamente il messaggio”.

Nonostante il proprietario abbia cercato goffamente di difendersi, l’opinione pubblica, così come la sindaca di Ricardi (città nella quale i due ragazzi volevano soggiornare), Giuliana Russo. si sono schierati dalla parte della coppia. Russo ha detto “E’ un gesto dal quale ci dissociamo totalmente, siamo contro ogni forma di discriminazione. La mia amministrazione subito dopo l’insediamento ha approvato il regolamento sulle unioni civili, celebrando la prima proprio tra due napoletani”.

Insomma, una storia che dimostra ancora come l’Italia sia un Paese che socialmente ha ancora molta strada da fare. Le discriminazioni contro tutte le minoranze, etniche o meno, sono purtroppo all’ordine del giorno e forse è il momento di fare davvero un passo in avanti.

[fonti articolo: repubblica.it, ansa.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: ilfattoquotidiano.it]