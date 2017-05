Cesena: mangia il sushi al ristorante e muore dopo cinque giorni

Una cena finita in tragedia. Khadija Oushi, originaria del Marocco, di 33 anni, asmatica, ha cenato il giorno di Pasqua con il marito e il figlio di cinque anni presso il Sushiko Japanese Restaurant di Savignano sul Rubicone (provincia di Cesena). Qui ha consumato prevalentemente piatti a base di sushi, alimento tipico della cucina asiatica. Rientrata a casa ha iniziato ad avvertire, assieme al marito, dei malori allo stomaco. Il quadro di salute della donna si è però diversificato da quello del marito quando ha avvertito anche un altro sintomo, come il respirare male. Trasportata in ospedale, è entrata in coma e purtroppo è deceduta dopo cinque giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Disposta l’autposia. I carabinieri del Nas stanno indagando sull’accaduto e la Procura ha disposto l’autopsia della donna. Khadija Oushi era residente con la famiglia a Gatteo (Cesena). Il legale rappresentante del ristorante, come riporta la stampa locale, è indagato per omicidio colposo, come atto dovuto. Il ristorante rientra in una catena di 42 punti di un franchising con sede a Reggio Emilia. I Nas di Bologna hanno effettuato dei controlli insieme all’Ausl di Romagna, a seguito dei quali non è emersa una situazione igienico-sanitaria precaria. Motivo per il quale il locale non ha subito alcuna sanzione e rimane regolarmente aperto. Si attendono ora i risultati dell’autopsia che dovranno spiegare quali siano le cause del decesso di Khadija Oushi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un’improvvisa reazione allergica.

(Foto: Alimentazione by Pazienti.it)