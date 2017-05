Corea del Nord: al via la produzione di massa di un nuovo missile

Il dittatore coreano Kim Jong-Un non sembra proprio intenzionato a fare un passo indietro e abbassare i toni: la conferma di ciò arriva proprio dalla Corea del Nord, dove il leader supremo avrebbe dato l’ok per la produzione di massa di un nuovo missile a media gittata.

L’arma, il Pukguksong-2, è stata già testata la scorsa settimana e l’amministrazione ha definito il lancio come un vero e proprio successo, che si affianca al lancio dell’Hwasong-12, ritenuto dagli esperti ben più pericoloso, questo anche perché stando alle dichiarazioni di Pyongyang, quest’ultimo sarebbe già in grado di raggiungere gli Stati Uniti.

Gli svariati test missilistici fatti dal giovane dittatore, non solo hanno messo in allerta le grandi potenze mondiali di Giappone e Stati Uniti, ma anche la Corea del Sud: i rapporti tra i due stati, infatti, si sarebbero nuovamente freddati, dopo i timidi passi in avanti fatti nel recente passato.

Per rendere ancora più chiare la intenzioni della Corea del Nord, il Rodong Sinmun ha reso pubbliche alcune immagini relative proprio ai test effettuati.

La strategia così aggressiva di Pyongyang sta mettendo in agitazione le difese di tanti altri Stati e sembra sempre più vicina l’ipotesi di un conflitto; conflitto per il quale la Corea del Nord, e in primis Kim Jong-Un, si è sempre detta pronta. Ora bisogna solamente capire se, effettivamente, il piccolo stato asiatico sia in possesso di armi che possano, in un modo o nell’altro, destare una preoccupazione vera, reale o se pure si tratti solamente di minacce fini a sé stesse.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, it.blastingnews.com, repubblica.it]

[foto: news24europa.com]