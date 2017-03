Ogni qualvolta, in ambito di politica internazionale, esca fuori il nome della Corea del Nord c’è da preoccuparsi: il leader Kim Jong-un è stato spesso sotto i riflettori per i suoi comportamenti stravaganti e talvolta molto pericolosi.

Nei primi giorni di Febbraio, il giovane presidente nord coreano aveva fatto lanciare un missile nelle acque giapponesi, creando un forte scompiglio: non contento di quanto fatto, alle 7.36 (ora locale) del 6 Marzo, l’uomo ha ordinato il lancio di altri 4 missili, che anche in questo caso sono riusciti a raggiungere le acque giapponesi, cadendo a soli 370 chilometri dalle coste. La notizia è stata confermata dal governo di Tokyo; Shinzo Abe, primo ministro giapponese ha commentato “La minaccia della Corea del Nord ha raggiunto una nuova dimensione”, definendo il lancio missilistico come una grave provocazione e un atto che lede la sicurezza della propria nazione.

Una dura condanna è arrivata anche da due importanti alleati dello stato asiatico, ossia dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti: Hwang Kyo-Ahn, primo ministro sudcoreano ha apostrofato quanto fatto da Jong-un come una grave provocazione alla comunità internazionale, mentre Mark Toner, portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha dichiarato che gli Stati Uniti faranno di tutto per fermare la minaccia nordcoreana.

Non si è fatto attendere neanche il commento di netta condanna da parte della Farnesina: il ministero degli Esteri ha rilasciato una nota in cui si afferma che i test portati avanti rappresentano un ostacolo alla pace e alla sicurezza internazionali.

Sembra proprio che Kim Jong-un non si voglia fermare proprio davanti a nulla. Ora non rimane che sperare che l’uomo possa rinsavire e smetterla con questi test, che a lungo andare potrebbero portare a una crisi internazionale, che potrebbe essere preludio all’ennesima, inutile, guerra.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ilfattoquotidiano.it, ansa.it, repubblica.it]

[foto: fanpage.it]