Corea del Nord: testata bomba nucleare all’idrogeno

Il governo sud coreano ne è pressoché certo: la Corea del Nord è pronta a testare una nuova arma nucleare, una bomba all’idrogeno, che rappresenterebbe una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale. Nella giornata del 3 Settembre, la piccola dittatura asiatica ha testato il potere distruttivo di una nuova bomba, che ha addirittura causato un sisma di 5.7 gradi della scala Richter.

Proprio per contrastare la minaccia che, con l’andare del tempo, si fa sempre più reale, la Corea del Sud ha simulato un attacco contro uno dei punti nevralgici dei test nucleari nordcoreani. Nell’esercitazione sono stati utilizzati un caccia F15 e dei missili Hyunmoo-2A che, stando a quanto dichiarato dalle autorità, avrebbero centrato a pieno l’obiettivo. Il fine ultimo di questo test, stando alle parole di un portavoce coreano, sarebbe “non solo quello di distruggere l’origine della provocazione ma anche la leadership del nemico e di sostenere le nostre forze in caso di minaccia alla sicurezza del nostro popolo”.

Dagli Stati Uniti, la squadra politica di Donald Trump continua a sondare la situazione: lo stesso presidente statunitense aveva fatto sapere che si stava valutando l’opzione di interrompere qualsiasi tipo di rapporto commerciale con tutte le nazioni che sostengono attivamente le politiche di Pyongyang. Allo stesso tempo, è stata anche valutata un’azione militare contro il piccolo stato, volta a risolvere in maniera più radicale la situazione, una volta per tutte.

Ora non manca che vedere quali saranno le prossime mosse degli stati maggiormente coinvolti: bisognerà attendere di vedere se la Corea del Nord voglia effettivamente proseguire con i test, così come se gli Stati Uniti vogliano o meno attuare un piano militare per risolvere la questione.

