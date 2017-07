Corea del Nord: testato nuovo missile a lunga gittata

Il regime di Pyongyang non ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra nei confronti degli Stati Uniti e, in queste ultime ore, dei portavoce hanno fatto sapere che è stato lanciato con successo un nuovo missile a lunga gittata. Tale ordigno sarebbe in grado di raggiungere gli USA. La notizia, per caso o meno, è stata resa nota proprio il 4 Luglio, giorno in cui oltreoceano festeggiano il giorno dell’indipendenza.

Il missile, denominato Hwasong-14, ha trascorso circa 40 minuti in volo e ha percorso una distanza orientativa di 930 chilometri. Come da copione, a darne l’informazione è stata data dai TG nazionali; la giornalista ha dichiarato a gran voce “Il rispettato Supremo Leader Kim Jong Un ha firmato l’ordine di testare il missile balistico intercontinentale Hwasong-14”.

Allo stesso tempo, Donald Trump ha subito commentato la notizia su Twitter, scrivendo “La Corea del Nord ha appena lanciato un altro missile. Questo tizio (Kim Jong-un) non ha niente di meglio da fare nella sua vita? È difficile credere che Corea del Sud e Giappone sopporteranno ancora tutto ciò. Forse la Cina dovrebbe fare qualcosa di radicale in Corea del Nord per mettere fine a tutta questa situazione assurda una volta per tutte”.

Più preoccupato il premier giapponese Shinzo Abe, che ha dichiarato: “Il lancio odierno del missile mostra chiaramente come la minaccia di Pyongyang diventi sempre più pericolosa”. Che il Giappone decida di prendere in mano, una volta per tutte, la situazione, cercando così di risolvere questo “contenzioso” che va avanti ormai da troppo tempo?

Per ora non rimane che restare a guardare fino a dove si spingerà Kim Jong-un, consci che difficilmente gli Stati Uniti non si muoveranno per difendere il loro territorio e i loro interessi.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, corriere.it, repubblica.it]

[foto: corriere.it]