Delitto di Garlasco: Cassazione conferma 16 anni ad Alberto Stasi

La Cassazione respinge la richiesta di un nuovo appello. Alberto Stasi rimane in carcere perché la richiesta avanzata dai suoi legali per un processo di appello ter è stata respinta dalla Cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei suoi legali per riaprire il caso, sospendere la pena e riesaminare in un nuovo processo di appello i testi già ascoltati in primo grado. Stasi è stato condannato in Cassazione a 16 anni di reclusione per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, paese in provincia di Pavia, il 13 agosto del 2007.

Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, hanno così commentato quanto espresso dalla Corte: “Il rigetto di quest’ulteriore ricorso conferma come la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di un giusto processo, grazie alle prove schiaccianti faticosamente acquisite dalla Corte di Assise di Appello di Milano”. La famiglia di Chiara Poggi, “anche nei momenti più difficili – hanno aggiunto – ha sempre creduto nella giustizia, senza mai cercare giudizi sommari”.

(Foto: Huffington Post)