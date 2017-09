Donald Trump avverte: “Distruggeremo la Corea del Nord se minacce continuano”

L’espressione “guerra mondiale” porta sempre alla mente scenari catastrofici che l’umanità dovrebbe cercare di scongiurare con tutte le forze. Eppure dopo due conflitti globali già affrontati, sembra che gli esseri umani non abbiano imparato la lezione: spesso negli ultimi 60 anni, lo spauracchio di una terza guerra mondiale è tornato a spaventare i più.

E proprio di terza guerra mondiale si è tornato a parlare in questi giorni: la situazione in Corea del Nord sembra infatti farsi sempre più tesa. I rapporti con le Nazioni Unite si sono rotti da tempo e proprio l’ONU negli ultimi giorni aveva esortato i rappresentati degli Stati membri a imporre forti sanzioni al piccolo stato autoritario asiatico.

Kim Jong-un non sembra aver preso bene la scelta dell’organismo internazionale e nelle ultime ore ha deciso di testare un nuovo missile, che ha sorvolato parte del Nord del Giappone. L’azione ha mandato su tutte le furie svariati funzionari esteri, incluso il presidente americano Donald Trump.

Quest’ultimo, nel corso del suo intervento all’assemblea generale dell’ONU ha dichiarato che laddove sia necessario, gli USA sarebbero disponibili a distruggere completamente la Corea del nord; ha poi aggiunto che la possibilità di una guerra nucleare non è mai stata tanto certa dai tempi della guerra fredda. Durante il suo discorso non ha mancato di attaccare duramente l’Iran, apostrofandolo come regime sanguinario.

Insomma, in un clima di estrema aggressività, in cui i capi di Stato continuano imperterriti a scontrarsi, lo scenario di una guerra mondiale non sembra poi così remoto. Starà ora proprio ai capi di Stato cercare di scongiurare l’ennesimo conflitto globale, anche perché la storia parla chiaro.

[fonti articolo: ilsole24ore.com, rainews.it, it.blastingnews.com, ilsussidiario.net]

[foto: ilsussidiario.net]