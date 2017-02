Donald Trump inventa un attentato in Svezia? Ecco cos’è successo

Il presidente americano Donald J. Trump è sempre stato un personaggio curioso, sia dentro che fuori l’ambito politico. In questi primi giorni di presidenza ha dovuto affrontare svariati problemi: dal Messico che ha fatto sapere che non pagherà un centesimo del fantomatico muro, fino ai giudici della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimo il Muslim ban, sembra che non tutto stia andando come preventivato dal magnate americano.

L’ultima critica viene dalle affermazioni fatte durante un comizio in Florida: il presidente ha infatti cominciato a parlare di un attacco terroristico che avrebbe avuto luogo in Svezia qualche giorno fa. Il problema? L’attacco a cui ha fatto riferimento Trump non è mai avvenuto. Queste le parole pronunciate dal presidente: “Avete visto che è successo in Svezia? In Svezia! Nella tranquilla, pacifica Svezia. Da non crederci!”. Naturalmente le dichiarazioni hanno raggiunto immediatamente il paese appena citato tant’è che il ministro degli esteri, Catarina Axelsson, ha subito rilasciato un’intervista con la quale ha specificato: “Abbiamo posto la domanda al Dipartimento di Stato. Stiamo cercando di avere chiarezza”.

Pensate che Trump abbia fatto subito marcia indietro, scusandosi per l’accaduto? Bene, siete fuori strada: sul suo profilo Twitter ha infatti scritto: “La mia dichiarazione su quanto avvenuto in Svezia si riferiva a una storia trasmessa da FoxNews sugli immigranti e la Svezia”. Il tutto mentre dalla Casa Bianca arrivavano altri tweet giustificativi che affermavano che il presidente si riferisse in realtà all’aumento generalizzato della criminalità in Svezia.

Logicamente le affermazioni del politico americano hanno scatenato una valanga di commenti ironici nei suoi confronti: l’ex premier svedese Carl Bildt ha addirittura scritto: “Svezia? Attentato? Ma cosa ha fumato?”. Anche negli USA la cosa non è passata inosservata: Chelsea Clinton, figlia di Hillary e Bill Clinton, ha twittato “Cosa è accaduto in Svezia venerdì sera? Hanno preso gli autori del massacro di Bowling Green?”, richiamando alla mente ad un altro fantomatico attacco terroristico mai avvenuto, cui aveva fatto riferimento Kellyanne Conway, consigliera del presidente.

Beh, cos’altro dire? Tra una gaffe e l’altra sembra che Donald Trump ancora debba entrare pienamente nello spirito della presidenza (un po’ di cautela in più sarebbe davvero auspicabile per evitare incidenti diplomatici) e, forse, i suoi collaboratori dovrebbero anche essere più attenti nella ricerca di notizie veritiere.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, repubblica.it, ansa.it]

[foto: huffingtonpost.com]