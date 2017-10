Droga di Hitler: ecco il nuovo pericolo nel mondo degli stupefacenti

Le droghe fanno male e più gli Stati investono in campagne di sensibilizzazione, mirate ad informare le persone su tutti i rischi che si corrono assumendone, più i produttori cercano di sviluppare nuove sostanze che facciano “sballare” i loro clienti.

L’ultima novità arrivata da poco in Italia è chiamata droga di Hitler, un miscuglio sintetico a base di metanfetamina, i cui effetti si ripercuotono in modo permanente sia sul cervello che sul sistema cardiovascolare. Il prodotto è nato e diventato popolare in Asia: il quotidiano il Messaggero ha intervistato un cittadino di origine bengalese, regolarmente residente da più di dieci anni in Italia, Md Khan. L’uomo, un operaio che vive e lavora a Marghera, ha detto “In Asia lo Yaba è una droga molto popolare da decenni, soprattutto in Bangladesh e in Thailandia. Lo scorso anno ho cominciato ad assumerla qui, durante le serate con gli amici bengalesi. Abbiamo iniziato con gli spinelli e siamo finiti a queste pastiglie. Ora purtroppo ne siamo dipendenti. La assumiamo perché inizialmente ti dà una sensazione da sballo, ti fa sentire sveglio e vivo”. A rendere ancor più “appetibile” la piccola pasticca rossa è anche il prezzo: in base alle dimensioni, infatti, il costo varia tra i 5 e i 10 euro, rendendola accessibile pressoché a tutti.

Ma perché si chiama droga di Hitler? Secondo l’uomo la ragione sarebbe da ricercare negli effetti che questa lascia: dice Md “è conosciuta come droga della pazzia oppure droga di Hitler. Perché rischia di mandarti via di testa, rendendoti violento e aggressivo, proprio come capitava ai soldati nazisti. Provoca anche depressione, e tanti sono arrivati all’istinto suicida”.

Per contenere lo spaccio, le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente: tra Marghera e Monfalcone sono state già sequestrate tantissime pasticche. C’è solo da sperare che lo smercio e lo spaccio di questa droga di Hitler possa essere contenuto il più possibile, così da non perdere troppe vite.

[fonti articolo: ilgiornale.it, ilmessaggero.it, ilgazzettino.it]

[foto: www.caffeinamagazine.it]