Duecento donne accusano di molestie il regista James Toback

Il caso Weinstein è stato un uragano dalle conseguenze imprevedibili e che ha coinvolto decine di star internazionali. Un grosso scandalo che ora si sta allargando anche ad altri personaggi dello showbiz, tra cui il regista James Toback, accusato di molestie sessuali.

A scagliarsi contro di lui sono state trentotto donne che, in un articolo uscito sul “Los Angeles Times”, hanno raccontato la loro esperienza con il famoso regista. In seguito a queste clamorose testimonianze, sono giunte alla redazione dell’importante quotidiano statunitense, altre denunce e il numero delle presunte vittime di Toback è salito a duecento. Un numero davvero impressionante e che gli inquirenti attendono di vagliare con la giusta attenzione. Ma in mezzo a questo folto numero di donne spunta la testimonianza dell’attrice Julianne Moore, che ha rivelato di aver subito pure lei i tentativi di un approccio sessuale non richiesto da parte di Toback.

L’attrice Premio Oscar ha raccontato di aver incontrato negli anni Ottanta, e nel suo appartamento, Toback, e che questi abbia iniziato a utilizzare nei suoi riguardi un linguaggio esplicito. La Moore rivela che, a suo tempo, rifiutò le avance del regista, che ci riprovò comunque il mese seguente e per un altro provino. La testimonianza della stupenda protagonista di Suburbicon, film che la Moore ha interpretato insieme a George Clooney, si riallaccia in modo evidente al “sistema” creato da Weinstein. Ormai a Hollywood si è scoperchiato una specie di vaso di Pandora, dove stanno fuoriuscendo scandali sessuali di ogni tipo.

Toback, che in passato ha diretto film importanti come “Two Girls and a Guy” e che, soprattutto, ha firmato la sceneggiatura di un capolavoro come “Bugsy”, che gli consentì di ottenere una meritata nomination agli Oscar, dovrà rispondere alla magistratura delle accuse che queste donne gli hanno rivolto. Dai racconti delle presunte vittime (i loro casi sono ancora tutti da verificare) emerge la figura di un uomo che amava approcciare con loro ovunque: parchi, strade, feste, negozi. Toback iniziava a promettere a queste donne una brillante carriera nel mondo del cinema in cambio, naturalmente, di prestazioni sessuali.

Il regista, al momento, ha rigettato le accuse e si è difeso dichiarando che è praticamente impossibile che abbia potuto compiere delle molestie di tipo sessuale. Da almeno ventidue anni, ha spiegato Toback, a causa di una brutta forma di diabete e di alcune disfunzioni cardiache non può più praticare sesso.

E mentre Toback tenta una disperata difesa, dagli States arriva l’ennesima denuncia contro Weinstein: a parlare è Mimi Haleyi, in passato assistente dell’ormai ex produttore cinematografico, che avrebbe rivelato alla stampa di essere stata costretta a dei rapporti orali con lui.

