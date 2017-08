Duro attacco di Donald Trump alla stampa americana dopo le tensioni di Charlottesville

Il Presidente degli Stati Uniti, durante un discorso pubblico che ha tenuto nella città di Phoenix, si è scagliato contro parte dei giornali americani. Nel suo lungo comizio, Donald Trump ha accusato la stampa di diffondere notizie false create screditarlo.

In particolare Trump ha fatto i nomi di testate giornalistiche storiche come il Washington Post, ma anche il New York Times, e un’emittente televisiva del calibro della Cnn che, da tempo, stanno manipolando l’informazione. Soprattutto dopo i terribili fatti di Charlottesville, avvenuti lo scorso 12 agosto, quando, durante un corteo antirazzista, un’auto si è lanciata sulla folla causando la morte di una persona e decine di feriti.

In quel caso Trump non aveva mai nominato i suprematisti bianchi, che negli Stati Uniti, insieme ad alcune cellule del Ku Klux Klan e gruppi di neo nazisti sono gli organizzatori materiali dei disordini di Charlottesville. Nel discorso che ha tenuto a Phoenix, però, il Presidente ha voluto rimarcare la sua condanna verso queste fazioni estremiste, ricordando ai suoi elettori che “i media non l’hanno riportato”.

Insomma, Trump si ritiene una vittima dell’informazione e chiede al suo popolo di non basarsi sui giornali per conoscere la verità. “Se volete scoprire la verità”, ha spiegato, “non date retta ai media che danno fake news”. Poi il Presidente, durante il suo comizio, ha rilanciato i suoi consueti cavalli di battaglia: dal sostegno immediato all’esercito in Afghanistan, alla costruzione di un muro tra il confine messicano e quello degli Stati Uniti.

A Phoenix sono giunti vari gruppi anti-Trump che si sono riuniti e hanno formato un corteo di quasi mille persone all’esterno del Convention Center, dove il Presidente ha tenuto il suo discorso. Gli agenti della Polizia hanno tenuto la situazione sotto controllo evitando tensioni tra questa fazione di protesta e i sostenitori di Trump. Verso la fine del comizio sono iniziati i lanci di bottiglie e i primi tafferugli che, le forze dell’ordine, hanno fermato utilizzando i lacrimogeni.

Quello che appare evidente dopo i fatti di Charlottesville e il discorso che Trump ha tenuto a Phoenix è che il Paese sembra spaccato a metà: da una parte c’è un Presidente che alimenta il suo potere utilizzando i mezzi del populismo e giocando a fare la “vittima” nei confronti dei media; dall’altro l’aumento di gruppi estremisti di destra che rivendicano le loro origini e che si sono alleati con neo nazisti e il Ku Klux Klan causando un enorme malcontento presso la popolazione antirazzista. In quest’America spezzata in due Trump divide l’opinione pubblica e, a crescere, è la confusione generale tra elettori e oppositori.

[Foto: Reuters]