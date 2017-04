Eboli, arrestata nonna pusher che spacciava crack ai ragazzi

Nonna crack. È proprio vero che i crimini non hanno età e a confermarlo è la notizia che riporta il giornale Il Messaggero. Il quotidiano ha diffuso la notizia dell’arresto di Michela Giraulo, 72 anni, pregiudicata, rea di aver venduto droga ai ventenni a Eboli (Salerno). Il fermo è avvenuto sabato notte ad opera dei carabinieri. I militari, al comando del tenente Geminale, hanno portato in carcere anche Stefano De Caro, 27 anni, volto già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto dopo l’appostamento. I carabinieri si sono appostati la sera di sabato scorso sotto la casa dell’anziana donna, al rione Pescara di Eboli. Da tempo sospettavano che Michela Gargiulo fosse coinvolta nella vendita di droga e la conferma è arrivata nel corso della serata. I militari dell’Arma hanno notato sotto la sua abitazione l’andirivieni di ragazzi provenienti da altri quartieri e hanno fermato cinque assuntori per poi entrare nella casa della donna. Dopo una veloce perquisizione sono state sequestrate 67 dosi di droga, pari a 65 grammi di crack.

La donna non ha saputo giustificare la presenza, sul tavolo, di 2400 euro. Michela Giraulo è stata già arrestata due anni fa ed in quell’occasione affermò di aver vinto i soldi al gioco del lotto. I carabinieri non hanno creduto all’innocenza professata dalla donna ed hanno sequestrato l’intera somma.

