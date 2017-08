Eclissi totale del sole: Trump non usa gli occhiali protettivi

Si è trattato di un evento astronomico raro, uno di quelli che si presenta una volta ogni novantanove anni: stiamo parlando della recente eclissi solare che si è vista nei cieli degli Stati Uniti e che ha avuto tra i suoi protagonisti lui, il “solito” Donald Trump. In un’immagine diffusa dalla Nasa si può vedere il Presidente della nazione più potente del mondo alzare gli occhi verso il cielo senza l’ausilio di occhiali protettivi.

Un gesto di grande incoscienza quello di Trump, prontamente richiamato dal suo staff che gli ha “consigliato” di utilizzare le apposite lenti. Puntando il dito verso il cielo, per pochi secondi ha osservato l’eclissi solare a occhio nudo. Il Presidente si era tolto gli occhiali per salutare i numerosi fan accorsi per il lieto evento e presenti sul prato della Casa Bianca, senza sapere che questo genere di fenomeno atmosferico può provocare grossi guai alla vista senza le apposite protezioni.

L’eclissi solare ha colpito gli Stati Uniti da Ovest a Est e sono state circa duecentomila le persone che hanno assistito all’oscuramente momentaneo del sole. Era dal 29 maggio del 1919 che gli americani non osservavano uno spettacolo simile, anche perché le ultime eclissi furono visibili solo in alcune regioni.

Iniziata nell’Oregon, l’eclissi solare ha colpito prima parte del Sudovest di Portland e poi è arrivata a coinvolgere gli altri Stati della costa orientale. Immediato il boom di turisti, che si sono riversati nei grandi parchi o nelle pianure di regioni come il Kentucky, il Kansas e il Nebraska.

Il fenomeno è iniziato alle ore diciannove italiane ma, nel nostro Paese, non è stato possibile osservare questa eclissi totale, mentre in alcune parti del Sud dell’Africa e in quella dell’America Centrale la visibilità è stata ottima. Migliaia i video condivisi sui social network con milioni di foto pubblicate su Facebook.

La Nasa ha diffuso in streaming sul proprio sito tutta l’eclissi riprendendo il nostro sole grazie alle telecamere montate via aerea su palloni, satelliti ed elicotteri. Gli scienziati hanno potuto studiare meglio la parte esterna del disco solare e recuperare dati importanti.

La prossima eclissi solare visibile negli Stati Uniti avverrà l’8 aprile del 2024 e chissà se in quel periodo Trump sarà stato rieletto alla presidenza. Una cosa è certa: dopo la recente gaffe pubblica ci penserà due volte prima di assistere a un fenomeno atmosferico del genere senza utilizzare un paio di occhiali protettivi!

[Foto: Mother Jones]