Emergenza incendi, Teramo: donna muore tra le fiamme nel suo campo

È morta avvolta dalle fiamme in un terreno vicino alla sua abitazione. Elvezia Marcozzi, di 79 anni, è morta avvolta dalle fiamme che si sono sviluppate nel campo adiacente alla sua casa. La tragedia è avvenuta lungo la strada provinciale Bonifica del Salinello, nella zona di Sant’Omero (Teramo).

La drammatica scoperta effettuata dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nereto. Gli agenti, dopo aver spento il rogo che ricopriva circa due ettari, hanno scoperto tra le stoppie il corpo della donna, con i vestiti bruciati. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione praticati sul posto con il defibrillatore. La donna è stata inizialmente portata nella vicina abitazione a causa dell’alta temperatura sul campo bruciato, per poi essere trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Omero.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto alla donna. Tra le ipotesi, uno svenimento causato dall’inalazione del fumo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e il personale del 118.

