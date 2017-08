Esami universitari a rischio: professori in sciopero

5444 docenti e ricercatori universitari di 79 differenti università italiane sciopereranno per sbloccare gli avanzamenti di carriera -e i conseguenti aumenti di stipendio- che dal 2015 sono stati congelati.

Il maxi sciopero è stato indetto dal Movimento per la dignita’ della docenza universitaria.

Ma quali sono esattamente gli effetti che uno sciopero di tale portata potrebbe avere sugli studenti? Ancora non ci è dato saperlo, anche perché gli esami cominceranno a partire dai primissimi giorni di settembre, eppure il rischio che l’intera macchina universitaria si blocchi sembra sempre più reale. Secondo quanto previsto, i docenti dovrebbero saltare l’intero blocco dei primi appelli d’esame, ossia quelli che si dovrebbero tenere tra il 1 Settembre e 31 Ottobre: sembra comunque che almeno un appello, nel corso dello sciopero, verrà garantito, così che gli studenti possano andare avanti con la loro carriera.

In una nota, i docenti fanno sapere che “i docenti universitari italiani non sono più disposti a farsi delegittimare in tutte le sedi, vedendo la propria dignità messa sempre sotto attacco; a vedersi bloccare gli stipendi con effetti perenni; a vedersi privare delle risorse che consentano al personale in servizio di progredire e ai giovani di accedere alla carriera universitaria; a vedersi negare le risorse per la ricerca che poi si vuole valutare senza averla neanche finanziata; a vedersi sommergere da una burocrazia quasi sempre inutile che sottrae tempo prezioso alla didattica e alla ricerca; a vedersi valutare con metodi discutibili; a vedere il diritto allo studio mortificato; a vivere in un clima di lavoro avvelenato di ‘lotta fra poveri’. Se questo sciopero riusciràavremo la forza per affrontare tutti insieme nuove battaglie per ottenere che l’Università riacquisti il ruolo e la dignità che merita. E senza la necessità di dover ricorrere a un nuovo sciopero dagli esami, al quale ci hanno costretti dopo tre anni di richieste pacate: sarà chiaro a tutti che i docenti Universitari non sono disposti a farsi sopraffare e all’occorrenza sono pronti a mobilitarsi”.

Dal canto sui la ministra Fedeli ha dichiarato “Invito i professori a trovare forme differenti per manifestare il proprio dissenso. Stiamo lavorando, e mi sto impegnando in prima persona, per lo sblocco degli scatti di stipendio ai docenti universitari. L’obiettivo non è solo individuare, nella legge di Bilancio, i punti cardine per incrementare i finanziamenti al mondo della ricerca, ma anche destinare investimenti mirati a chi opera all’interno delle università”.

[fonti articolo: rainews.it, lastampa.it, repubblica.it]

[foto: tpi.it]