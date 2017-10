Esplosione di un camper a Palermo, quattro Vigili del Fuoco feriti

Intorno alle tre di questa notte, nei pressi del quartiere Cruillas, in via Al Fondo Cammineci, è esploso un camper che ha causato il ferimento di quattro Vigili del Fuoco. Gli uomini, che erano giunti sul posto per spegnere l’incendio, non hanno potuto evitare l’esplosione di una bombola a gas contenuta all’interno del mezzo.

I quattro Vigili sono, al momento, ricoverati nell’Ospedale Civico di Palermo. Uno dei feriti ha riportato ustioni molto gravi su varie parti del corpo, ma i medici hanno assicurato che nessuno di loro è in pericolo di vita. L’incidente di questa notte ha provocato anche il ferimento di due agenti della Polizia, che si trovavano nel quartiere Cruillas per svolgere dei controlli in uno dei tanti appartamenti nella zona. Anche le loro condizioni di salute sono buone.

La squadra dei Vigili era intervenuta per spegnere le fiamme di un normale incendio, dopo la segnalazione lanciata da qualche cittadino del posto. A un certo punto, però, si è avvertita un’enorme deflagrazione. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, al momento dell’esplosione nel veicolo non c’era nessuno. In queste ore la polizia sta indagando su varie piste per capire le cause dell’incendio. Una di queste ricondurrebbe a un probabile guasto elettrico di alcuni componenti del camper, che avrebbe determinato la nascita delle fiamme.

Ma la Polizia sta seguendo anche un’altra pista: quella dell‘incendio doloso. Se fosse accertata questa ipotesi, si dovrebbe capire il movente per un gesto del genere, scoprire a chi è intestato il camper e, se questa persona, è implicata in affari con la Mafia o se si tratta di una vendetta da parte di ignoti.

Aldo Vaccaro, caposquadra dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti in via Al Fondo Cammineci, ha parlato di un’azione davvero encomiabile quella che i suoi uomini hanno compiuto nel quartiere palermitano. Ed è proprio grazie alla loro preparazione e alla tempestività del loro intervento che si è potuto evitare il peggio.

Dalle primissime testimonianze di alcuni residenti nella zona, infatti, gli uomini del 115 hanno evitato che le fiamme avvolgessero altri veicoli e che il fumo raggiungesse l’interno degli appartamenti adiacenti. In queste ore nella città di Palermo, il Sindaco insieme ad alcuni esponenti della giunta comunale, si sta interessando al caso e, soprattutto, alle condizioni di salute dei quattro pompieri.

Quanto avvenuto nel quartiere Cruillas deve però farci capire che, ogni giorno, i Vigili del Fuoco rischiano la loro vita, spesso nel silenzio generale dell’opinione pubblica. Questi uomini, pur svolgendo con grande passione il loro lavoro, purtroppo ricevono stipendi bassi e pochissimi encomi da parte delle istituzioni.

