Estate 2017: campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue

Il Comune di Imperia negli ultimi anni e a partire dal mese di giugno fino ad agosto si fa portavoce di un’importante iniziativa sociale per quanto riguarda le donazioni di sangue. E, come ogni estate, l’Asl 1 imperiese chiede uno sforzo maggiore ai suoi cittadini, affinché possano tutti partecipare a questa campagna e aumentare il numero delle donazioni.

Quello che molti non sanno è che in estate, soprattutto nel mese di agosto, ospedali e altre strutture sanitarie lamentano una grave carenza di sangue. Un fenomeno che non riguarda solo Imperia ma che colpisce altre città italiane. Infatti, stando agli ultimi dati raccolti dal Centro Nazionale Sangue, soltanto lo scorso luglio 2017 c’è stata una mancanza di almeno mille donazioni rispetto ad altri mesi dell’anno.

Il problema della riduzione delle donazioni può mettere a repentaglio non solo le terapie mediche ma anche quei numerosi interventi chirurgici programmati che rischiano di non essere eseguiti per mancanza di sangue. Una situazione che si aggrava soprattutto quando a subire le operazioni sono pazienti che hanno bisogno di cure urgenti.

Proprio per impedire situazioni simili che l’Asl 1 di Imperia chiede di recarsi verso le strutture apposite d’immunoematologia oppure di usufruire delle numerose associazioni di volontari presenti sul territorio e fare la propria donazione. Uno sforzo necessario e che coinvolge altri comuni sanremesi, tra cui Ventimiglia, ma finalizzato a mantenere le scorte di sangue nei limiti accettabili per garantire le trasfusioni a chi ne ha bisogno.

L’Avis (Associazione Volontari Italiana del Sangue) fa un appello a tutti gli italiani ricordando che, per fare una donazione, bisogna possedere dei requisiti che è bene elencare. Innanzitutto occorre essere maggiorenni e avere un peso non inferiore ai cinquanta chili. Gli over sessanta possono fare la loro donazione, ma soltanto dopo un controllo medico.

Un altro fattore importante è lo stile di vita: per donare il sangue, infatti, non bisogna sottoporsi a nessun tipo di comportamento (uso di droghe e alcol) che possa intaccare la salute del donatore e, di conseguenza, anche quella di chi dovrà ricevere il sangue. I prelievi vanno fatti di mattina e dopo una colazione a base di frutta, spremute d’arancia e caffè non zuccherati, cercando di evitare i carboidrati e il pane.

Prima di una donazione bisogna compilare un questionario che permetterà di fare un punto sulla situazione clinica del donatore. Insomma si tratta di semplici regole da seguire per compiere quello che è un dovere civico e morale ma che può servire a salvare delle vite umane.

[Foto: sangavinomonreale.net]