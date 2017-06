Fede condannato a tre anni e mezzo per bancarotta

Tre anni e mezzo di condanna inflitta all’ex direttore del TG4, Emilio Fede. Questo è quanto deciso dai giudici milanesi in merito alla vicenda legata al fallimento dell’agenzia di talent scout presieduta da Lele Mora. Secondo la ricostruzione dei fatti, Fede avrebbe trattenuto per sé 1,1 milioni di euro, su una cifra totale di 2 milioni e 750 mila euro che Silvio Berlusconi prestò a Mora, per poter rimettere in sesto la propria agenzia.

Una volta conosciuto il responso del processo, Fede ha dichiarato:

“Continuerò a difendermi. Spero solo di arrivare a vedere la sentenza definitiva. Potevo chiedere qualsiasi cosa a Berlusconi, figuriamoci se mi mettevo a fare la cresta sui soldi che aveva dato a Mora che si trovava in un momento di difficoltà, ma sono vecchio e in cella non mi possono mandare”.

L’ex direttore del TG4 ha poi aggiunto:

“Fortunatamente sono stato tempestato di telefonate di solidarietà. Mi hanno chiamato un sacco di avvocati convinti della mia innocenza che si sono offerti di assistermi gratuitamente. Anche amici: tutti vogliono aiutarmi”.

I suoi legali hanno detto:

“È una sentenza che contesteremo perché assolutamente ingiusta. Emilio Fede in questa vicenda è totalmente estraneo e lo dimostreremo in appello. Le testimonianze hanno provato l’innocenza ed è quindi sorprendente la condanna di Emilio Fede che ancora una volta arriva da un Tribunale di Milano”.

Sul versante Mora, invece, che utilizzò i soldi prestatigli da Berlusconi per poter soddisfare le sue voglie, l’uomo ha patteggiato una pena a 4 anni di reclusione.

Oltre a questo processo, nel prossimo futuro Fede dovrà affrontare anche quello riguardante il Ruby bis, nel quale è coinvolta anche l’igienista dentale ed ex consigliera Nicole Minetti.

[fonti articolo: corriere.it, iltempo.it, ilsole24ore.com]

[foto: lanotiziagiornale.it]