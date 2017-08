Ferragosto 2017, i Carabinieri blindano Roma: oltre cento gli arresti

Si sono intensificati i controlli da parte dei carabinieri dei nuclei speciali attivi nella Capitale. Una rete capillare preventiva iniziata già venerdì scorso e che ha portato ad aumentare il lavoro delle forze dell’ordine in vista del ponte di Ferragosto.

L’operazione ha un nome, “Ferragosto Sicuro”, ed è nata per controllare tutto il territorio periferico e centrale di Roma. La città in questi giorni si è svuotata e sono migliaia le persone partite per trascorrere, lontani dalle loro case, le meritate vacanze. Gli appartamenti, però, privi dei loro proprietari, rappresentano un’occasione troppo ghiotta per i ladri ed è per questo che i Carabinieri stanno portando avanti un servizio attivo di pattugliamento della zona.

Degli oltre cento arresti compiuti dalle forze dell’ordine si va dalla rapina allo spaccio, che sono i più frequenti in questo periodo, ma anche reati che riguardano i maltrattamenti domestici e risse. I Carabinieri in questi ultimi giorni stanno concentrando i loro sforzi affinché i cittadini rimasti a Roma, ma anche i turisti che hanno deciso di trascorrere il Ferragosto nella Capitale, possano sentirsi al sicuro.

Sabato scorso è stato arrestato un piromane a Monterotondo, un piccolo comune a Nord di Roma, mentre con un accendino appiccava il fuoco a delle sterpaglie presenti in una zona situata tra un centro commerciale e una pista ciclabile. L’incendio è stato subito scongiurato dai Carabinieri presenti in zona, che poi hanno arrestato il diciottenne di origini romene. Al momento, il giovane è ai domiciliari e le autorità stanno verificando la sua situazione in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Un altro punto importante è la sicurezza stradale ed è davvero intenso il lavoro dei Carabinieri per garantire un controllo compatto del territorio. Sono, infatti, oltre tremila le persone fermate per accertamenti, migliaia i veicoli controllati nelle strade urbane ed extraurbane della Capitale affinché ci sia un corretto flusso di traffico. Nel Centro Storico, infine, molta attenzione è stata data ai borseggiatori che, in questo periodo, “lavorano” nella zona, ma anche agli scippatori che agiscono tra le numerose stazioni dei treni e nei pressi degli aeroporti.

Insomma, questo Ferragosto 2017 i romani e i turisti possono sentirsi veramente sicuri. L’intensità dei controlli, l’aumento delle pattuglie mobili, e la presenza massiccia di Carabinieri nel territorio rappresenta un segnale chiaro che le forze dell’ordine sono impegnate a tutelare il cittadino e le fasce più deboli.

[Fonte articolo: romatoday.it]

[Foto: leccenews24.it]