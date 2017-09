Firenze: il sindaco Nardella vara la linea dura contro la prostituzione

A Firenze va in vigore il pugno duro contro la prostituzione. Se si viene colti con una prostituta nella città del Sommo Poeta si rischia una multa da 206 euro, una denuncia e l’avvio di un procedimento penale con l’eventualità di rimanere in carcere per tre mesi.

Il comune informa il partner direttamente a casa. Oltre la sanzione e il procedimento penale, vi è poi la comunicazione della multa che, come tutte quelle registrate dalla polizia municipale, arriverà direttamente a casa. Così da far sapere ad un eventuale partner che il proprio marito o compagno va a prostitute.

Il sindaco Dario Nardella, del Partito Democratico, ha spiegato ai microfoni di Radio 24 il perché dell’adozione di un provvedimento così forte contro la prostituzione: “Massimo rispetto per la privacy – ha affermato Nardella – ma quando c’è un reato bisogna tutelare la privacy del marito? In molte di queste occasioni siamo di fronte alla distruzione dei diritti umani, della dignità della donna. Prima di preoccuparci della privacy di una persona che va con una ragazzina di 15 anni, io mi preoccuperei di quella ragazzina“.

Per Nardella, questo provvedimento “non è una misura punitiva ma uno strumento di supporto, messo a disposizione dei sindaci dal decreto sicurezza Minniti. Non è la soluzione totale, ma contribuisce a contrastare lo sfruttamento”. I clienti, e le prostitute fiorentine, sono avvisati.

