Franco Zeffirelli ricoverato a Roma. Il figlio: ‘Sta bene’

Franzo Zeffirelli ricoverato per sospetta polmonite. Tra i più noti registi del panorama artistico italiano e internazionale, Franco Zeffirelli è stato ricoverato nelle ultime ore per accertamenti dovuti ad una sospetta polmonite. Il regista, 94 anni, è stato portato nella clinica romana Quisisana, sita nel quartiere Parioli, ed è in stato di osservazione.

Il figlio: “Sta bene”. Luciano Zeffirelli, uno dei due figli adottivi del regista, ha spiegato all’Adnkronos che il padre “ieri sera” è stato portato in clinica per fare dei controlli perché “non stava tanto bene”. A quanto riporta il figlio “non è la prima volta, è già successo e non ci sono problemi particolari. In sostanza ora sta bene e dovrebbe tornare a casa alla fine della settimana, sabato”. Zeffirelli avrebbe dovuto prendere parte all’inaugurazione del Centro per le arti e lo spettacolo della fondazione che porta il suo nome. Dalla redazione di DGMag i più sentiti auguri di pronta guarigione al maestro Zeffirelli!

