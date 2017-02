Giustizia: trascorre 20 anni in carcere per una traduzione sbagliata

Libero dopo 21 anni di detenzione. Angelo Massaro, 51 anni, di Fragagnano, Comune a pochi chilometri da Taranto, è da poco uscito dal carcere di Catanzaro. Ha trascorso ben 21 anni in un penitenziario con l’accusa di aver ucciso Lorenzo Fersurella, nell’ottobre del 1995, e del reato di occultamento di cadavere. Arrestato il 15 maggio 1996, Massaro ha girato diversi penitenziari, per poi finire in quello di Catanzaro. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere e poi è intervenuta la Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta di revisione del processo presentata da Salvatore Maggio, avvocato di Massaro. La Corte d’appello di Catanzaro ha emesso la sentenza che libera Massaro “per non aver commesso il fatto”, scagionando l’uomo anche dall’accusa di occultamento di cadavere.

Angelo Massaro non si trovava nel luogo in cui scomparve Fersurella. Il legale di Massaro è riuscito a provare che, nel giorno del delitto, il suo assistito si trovava in un luogo diverso rispetto a quello in cui scomparve la vittima. L’avvocato Maggio a tal fine ha presentato atti, testimonianze e intercettazioni di un altro procedimento giudiziario in cui era coinvolto, e poi risultato assolto, Angelo Massaro.

Alla base dell’accusa un errore di traduzione dal dialetto. L’uomo era stato arrestato sulla base di un’intercettazione telefonica e di un collaboratore di giustizia. Quest’ultimo sosteneva di aver saputo da altri del coinvolgimento di Massaro nel delitto di Fersurella. L’avvocato Maggio ha dimostrato come Massaro sia finito dietro le sbarre per un errore di traduzione dal dialetto all’italiano. Ad una settimana dalla morte di Fersurella, infatti, l’uomo stava colloquiando con sua moglie ed ha affermato, in dialetto, “teng stu muert”, frase con la quale voleva intendere la parola “muers”, ovvero aveva del materiale ingombrante attaccato al gancio di un mezzo che stava guidando (e non ovviamente un morto sulla sua coscienza). Inoltre, il difensore dell’uomo, trovò anche un certificato che indicava la presenza di Massaro al Sert quando scomparve Fersurella.

Il difensore presenterà la domanda di risarcimento per ingiusta detenzione.

