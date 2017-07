Gruppo hacker attacca l’UniCredit

L’UniCredit, uno dei gruppi bancari più importati d’Europa, ha subito un grave attacco informatico da parte di alcuni hacker. L’intrusione ha riguardato ben 400 mila utenti, che avevano richiesto alla banca dei prestiti personali.

Dall’UniCredit hanno subito fatto sapere che il gruppo di pirati informatici non ha avuto alcun interesse ad acquisire informazioni di carattere personale, quali password e simili. In un comunicato ufficiale rilasciato dal gruppo bancario si legge “non è stato acquisito nessun dato, quali le password, che possa consentire l’accesso ai conti dei clienti o che permetta transazioni non autorizzate. Potrebbe invece essere avvenuto l’accesso ad alcuni dati anagrafici e ai codici IBAN”.

La notizia, che ha comunque causato un certo allarmismo, ha portato anche a un abbassamento delle quotazioni del titolo in borsa. Il gruppo ha infatti chiuso la mattinata a Piazza Affari con un -0,7%.

Dalla UniCredit fanno sapere che subito sono state prese tutte le precauzioni affinché ciò non accada più. I dirigenti hanno fatto sapere che “La banca ha inoltre immediatamente adottato tutte le azioni necessarie volte ad impedire il ripetersi di tale intrusione informatica”.

Ora bisognerà vedere se effettivamente, i provvedimenti presi potranno limitare al massimo futuri attacchi, che potrebbero minare anche la credibilità di un gruppo che fino ad oggi si è sempre dimostrato incredibilmente serio e solido sotto ogni punto di vista.

A conferma della grande professionalità, è stato messo a disposizione dei clienti un numero verde, l’800 323285, tramite il quale il “personale della propria filiale di riferimento è naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. La banca contatterà i clienti interessati mediante canali di comunicazione specifici. Per ragioni di sicurezza non verranno utilizzate la posta elettronica o le telefonate dirette”.

