Hacker attaccano HBO e rubano i nuovi episodi di Game of Thrones

Hacker all’attacco: dopo che un gruppo di pirati informatici, la scorsa settimana, ha preso di mira il gruppo bancario dell’Unicredit, stavolta a cadere nel mirino di qualche gruppo di hacker è stata la HBO, rete televisiva salita alla ribalta delle cronache grazie a Game of Thrones.

Proprio il Trono di Spade è stato il motivo dell’attacco: sembra infatti che i pirati abbiano deciso di sottrarre alla rete alcuni copioni e intere puntate della nuova stagione della serie. A raccontare dell’incidente informatico è stato il settimanale americano Entertainment Weekly.

Dall’HBO hanno subito inviato una nota nella quale spiegavano in maniera chiara l’accaduto: secondo la rete “Abbiamo sperimentato un cyber incidente. Stiamo portando avanti delle indagini e stiamo lavorando con degli esperti. La protezione dei dati è una priorità all’HBO e prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità nei confronti dei dati che abbiamo”. Il CEO Richard Plepler in una successiva nota ha dichiarato “Posso assicurarvi che la leadership senior e la nostra straordinaria squadra di tecnici, insieme a esperti esterni, stanno lavorando tutto il giorno per proteggere i nostri interessi collettivi. Gli sforzi compiuti nei vari dipartimenti non sono stati “erculei”. È un esempio chiaro del lavoro di squadra della HBO. Il problema che stiamo affrontando è purtroppo comune nel mondo di cui facciamo parte”.

Insomma, sembra proprio che con i caldi torridi estivi gli hacker non avendo nulla da fare decidano di attaccare con maggior frequenza. Chi sarà la prossima vittima illustre di questi gruppi di pirati informatici?

[fonti articolo: repubblica.it, huffingtonpost.it, deadline.com]

[foto: wikipedia.org]