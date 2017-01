Hotel Rigopiano: le storie dei dispersi e le testimonianze dei familiari

Questo 2017 è iniziato purtroppo sotto i peggiori auspici: non sono bastati, infatti l’inverno gelido e le temperature record dei giorni scorsi, le scosse di terremoto che hanno colpito di nuovo il centro Italia, ma anche una valanga di neve che, mercoledì pomeriggio, si è abbattuta sull‘Hotel Rigopiano, un ritrovo per turisti situato a Farindola, lungo le pendici del Gran Sasso.

Immediati i soccorsi e gli uomini che sono giunti sul posto cercando di recuperare quante più persone disperse nella neve, così come drammatiche sono le storie dei sopravvissuti alla tragedia.

In queste ore sono arrivate delle buone notizie: sono state salvate 6 persone e si hanno segnali da altri 5.

Nonostante queste notizie che riaccendono le speranze, sono tantissime le persone disperse e di cui non si hanno notizie. Il giovane ventisettenne Stefano Fieniello, ad esempio, era giunto all’Hotel Rigopiano per celebrare il suo compleanno insieme alla fidanzata, Francesca Brienzi, ma entrambi non sono stati ancora ritrovati. La testimonianza del papà della ragazza è particolarmente drammatica: “E’ una tragedia”, ha spiegato l’uomo, “ho mia figlia là sotto e non me ne andrò fin quando non troverò il suo corpo“.

Anche il poliziotto Domenico di Michelangelo, di Rieti, e la moglie, Marina Serraiocco, sono nel lungo elenco dei dispersi. I due, residenti a Osimo, erano partiti per trascorrere qualche giorno di relax in montagna. La donna ha pubblicato l’ultimo post il 17 gennaio e, da quel momento, di lei non si hanno altre notizie. Così come della giovane Giorgia Galassi, una ventiduenne di Giulianova, di cui sua madre ha pubblicato un accorato appello su Facebook: “Amore della mia vita, so che sei una combattente, tieni duro!”.

Storie di uomini e di donne ma anche di tante famiglie che, insieme ai soccorritori, sperano ancora di ritrovare i loro cari. Dal momento dell’incidente sono trascorsi quasi due giorni e il tempo stringe. Dagli ultimi aggiornamenti è emerso che almeno sei persone sono state portate in salvo, ma si continua ancora a spalare sotto la neve e a recuperare corpi.

Due elicotteri sorvolano la zona, medici del Pronto Soccorso e il personale dei Vigili del Fuoco lavorano ininterrottamente da ore. Le condizioni meteo, purtroppo, rendono tutto molto più complicato, e l’intervento dei volontari, giunti dalle zone vicine, è divenuto dunque prezioso. In questo momento stanno tutti impegnandosi affinché questa tragedia diventi solo un triste ricordo, e sia fatto davvero tutto il possibile per ritrovare quante più persone vive.

[Foto: NBC News]