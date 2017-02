Hotel Rigopiano: morto un soccorritore

Il sisma che ha colpito il centro Italia il 18 Gennaio (conseguenza diretta dello sciame che ha avuto inizio l’Agosto dello scorso anno) ha lasciato dietro di sé, come di solito accade in questi casi, tanta paura, disperazione e morte. I 29 morti dell’hotel Rigopiano, struttura sulla quale è caduta una valanga, hanno calamitato a sé l’attenzione dei media nostrani e stranieri: a loro vanno aggiunti anche alcuni soccorritori che, in circostanze diverse, hanno perso la vita.

Qualche giorno fa, infatti, per recuperare uno sciatore ferito, un elicottero del 118 si è schiantato nei pressi dell’Aquila: in questo caso hanno perso la vita tutti e 6 gli occupanti.

È notizia di queste ore che anche un altro soccorritore ha perduto la vita. Si tratta di Andrea Pietrolungo, 39enne morto all’alba di questa mattina a causa di un infarto. L’uomo, un tecnico speleologo e volontario di lunga data, aveva contribuito, lavorando incessantemente, durante le operazioni di soccorso nelle zone terremotate. Andrea ha anche preso parte, qualche giorno fa, ai funerali delle vittime dello schianto dell’elicottero e proprio per la bontà d’animo ampiamente dimostrata, la sua ha destato ancora più stupore e commozione nei cuori dei molti che lo conoscevano.

Non si sa ancora se l’attacco di cuore sia dovuto all’immenso e prolungato stress psicologico e fisico di questi giorni. Fatto sta che la comunità dei social network e i suoi amici si sono stretti unanimemente attorno alla famiglia del povero Andrea.

