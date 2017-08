Il caso Regeni: nelle carte egiziane presenti solo falsità

Sono trascorsi molti mesi dalla morte di Giulio Regeni e la soluzione di questo caso sembra ancora lontana. A complicare le cose non è solo la dinamica dell’omicidio e, soprattutto, il movente, ma anche le mancanze da parte del governo egiziano avvenute durante le indagini ufficiali.

La decisione del governo italiano di rimandare il nostro ambasciatore al Cairo è un passo significativo verso la ricerca della verità e, si spera, in una maggiore cooperazione tra i servizi di intelligence egiziani e italiani. Ma stando alle dichiarazioni del legale della famiglia Regeni, sembra che Nabil Ahmed Sadek, procuratore generale della procura al Cairo, non intenda fornire il fascicolo sulla morte di Giulio.

Per quale motivo tutta questa discrezione? Se si tratta di fascicoli inerenti alle indagini, perché occultarli? E quanto intende scoprire l’avvocato dei Regeni che ha fornito alla stampa altri particolari sugli atti depositati presso la procura egiziana, non ancora consegnati ai suoi clienti.

L’avvocato, inoltre, nelle sue dichiarazioni pubbliche lascia trapelare senza mezzi termini che il fascicolo su Regeni sia stato occultato per motivi ancora tutti da verificare. I servizi segreti egiziani, racconta il legale, avevano monitorato Regeni utilizzando una telecamera che riprendeva il ragazzo durante i suoi spostamenti. Anche questo è un dettaglio da chiarire: perché il Capitano della sicurezza di Stato, Sharif Magdi Abdlaal, ha fornito dispositivi del genere agli inquirenti egizi?

Ma ci sono altri nomi “caldi” coinvolti in questa oscura vicenda e che hanno avuto un ruolo negli ultimi giorni di vita di Giulio. Uno di questi è quello di Mahmoud Al Hendy, colonnello dei servizi segreti egiziani, che, dopo la morte del ragazzo, avrebbe nascosto parte dei suoi documenti nella casa di un noto gangster.

Un’azione chiara e che ha avuto uno scopo preciso: quello di creare un movente sull’uccisione di Regeni. Ma le domande e gli interrogativi ancora senza risposta rimangono. Anche gli Stati Uniti, coinvolti in modo anonimo in questo misterioso caso, fa sapere l’avvocato, avevano a suo tempo informato la famiglia Regeni di aver fornito al governo italiano delle prove inconfutabili sulle responsabilità dei servizi segreti egiziani nell’uccisione di Giulio.

Insomma con l’invio al Cairo di un nuovo ambasciatore e la disponibilità delle autorità competenti si potrà puntare sulla soluzione di questo caso. La famiglia Regeni vuole scoprire la verità non solo per ricostruire gli ultimi giorni di vita del loro caro, ma anche per dare un nome ai colpevoli che si sono macchiati di questo ignobile delitto.

