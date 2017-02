Il figlio di Riina padrino di battesimo: l’ira del Vescovo di Monreale

Giuseppe Salvatore Riina, famoso per essere il figlio del mafioso Salvatore Riina (detto Totò), è potuto tornare in Sicilia per le vacanze di Natale. L’uomo, condannato precedentemente per associazione mafiosa e scarcerato nel 2011, secondo procura distrettuale antimafia di Palermo non ha mai interrotto i rapporti con il suo clan e, per tanto, non può tornare a Corleone, sua città di nascita.

Non deve aver pensato la stessa cosa il tribunale e un parroco di Padova, firmatario di un certificato di idoneità per Riina. Il pomeriggio del 29 Dicembre l’uomo ha dunque tenuto a battesimo la nipote. La notizia, che è trapelata nel giro di poco tempo, non ha tardato ad arrivare alle orecchie di monsignor Michele Pennisi, vescovo di Monreale nonché una delle personalità clericali che maggiormente hanno cercato di contrastare il fenomeno della mafia in Sicilia. Monsignor Pennisi ha dichiarato riguardo alla faccenda “Né io, né gli uffici della Curia eravamo informati. Consentire al figlio di Riina di fare il padrino di battesimo è stata una scelta censurabile e quanto meno inopportuna, che io non approvo. Il parroco si è giustificato dicendo che il figlio di Riina aveva presentato un certificato di idoneità firmato da un parroco della diocesi di Padova, e che aveva il permesso del giudice per venire in Sicilia. Ma io non cambio idea su quanto accaduto. Il padrino deve essere il garante della fede, deve dare testimonianza con le sue azioni. E non mi risulta che il giovane abbia mai espresso parole di ravvedimento per la sua condotta.”. Insomma un’ammonizione dura sia nei confronti di un uomo, Giuseppe Salvatore Riina, che non ha mai dimostrato alcun tipo di pentimento per quanto fatto, sia per la parrocchia che lo ha accolto.

Il vescovo ha concluso la sua critica dicendo “C’è bisogno di parole chiare sulla mafia, certi episodi non sono più tollerabili”.

Con la speranza che Riina possa pentirsi quanto prima di quel che in passato ha compiuto, non rimane che vedere come si concluderà questa storia.

[fonti articolo: repubblica.it, lastampa.it, ilgiornale.it]

[foto: avvenire.it]