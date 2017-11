Il gruppo Anonymous ha rubato documenti rilevanti in tutta Europa

Documenti di grande importanza sarebbero stati sottratti ai governi di tutta Europa, Italia inclusa: per quel che riguarda il nostro paese, il gruppo di hacker si sarebbe interessato, tra le altre cose, ad alcune email che le forze di polizia e alcuni funzionari statali si sarebbero scambiati in vista del viaggio a Bologna di Gentiloni.

Da Anonymous hanno rivendicato l’atto, scrivendo “Cittadini siamo lieti di annunciarvi, per il diritto della democrazia e della dignità dei popoli, che siamo in possesso di una lista di dati personali relativi al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, alla Marina Militare nonché di Palazzo Chigi e Parlamento Europeo. Governo corruttore di democrazia la rivoluzione passa anche qui, inarrestabile, il cui ideale conosce ora i vostri nomi, i vostri contatti telefonici, le vostre residenze. Possediamo anche fotocopie dei vostri documenti personali, di quelli dei vostri parenti ed amici, contratti di lavoro, contratti d’affitto, buste paghe e molto altro. Per l’ennesima volta lo Stato Italiano tradisce ed imbarazza i valori dei nostri militari che hanno giurato di difenderlo. Ma difendere chi? Difendere i propri cittadini o un governo che imbarazza le stesse forze di difesa?”.

Un attacco in piena regola dunque, che però non sembra preoccupare più di tanto la Difesa: un portavoce ha infatti dichiarato “e informazioni sono provenienti da una sottrazione di dati e documenti personali contenuti soprattutto in mail private di singoli dipendenti dell’Amministrazione Difesa, con una palese violazione della privacy. Nessuna informazione a uso d’ufficio è stata in alcun modo trafugata, né, tanto meno, dati e argomenti classificati”.

