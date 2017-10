Il Ministro Delrio partecipa allo sciopero della fame in favore dello Ius Soli

E’ un’iniziativa sociale davvero importante quella che alcuni esponenti del Parlamento stanno portando avanti. Ci riferiamo allo Ius Soli, ossia la legge che dovrebbe garantire ai bambini nati in Italia, ma con genitori stranieri, gli stessi diritti degli altri.

Il diritto di cittadinanza è un argomento che sta a cuore anche a Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che insieme ad altri parlamentari intende portare la discussione sullo Ius Soli anche in Aula e sensibilizzare l’opinione pubblica.

In questo senso Delrio risponde all’appello di novecento insegnanti che, dallo scorso 3 ottobre, hanno iniziato uno sciopero della fame. Un’iniziativa che il Ministro ritiene necessaria per richiamare l’attenzione e discutere al Senato una legge seria sul diritto di cittadinanza. E in merito allo sciopero, in una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Delrio spiega che si tratta solo di una risposta pacifica e priva di violenza.

Insieme a lui anche Luigi Manconi, Presidente dei Diritti Umani presso Palazzo Madama, ha spiegato ai media che questo sciopero non ha di certo connotazioni politiche, ma esso va ad affrontare un tema che riguarda tutti. Per Marconi i prossimi sono giorni decisivi affinché ci si riunisca tutti in Senato e si applichi una votazione seria a favore dello Ius Soli.

Il mese di ottobre diventa quindi cruciale, anche perché è prevista nelle prossime settimane la nuova Legge di Stabilità, che di sicuro coinvolgerà i parlamentari. Per questo motivo Marconi e Delrio intendono affrettare i tempi e realizzare una discussione proficua su un argomento come quello del diritto acquisito.

Lo Ius Soli è però un provvedimento contrastato dalle opposizioni: il Movimento 5 Stelle ha deciso di astenersi e di non rilasciare dichiarazioni su questo argomento. La Lega Nord ha già indetto diverse manifestazioni di protesta nelle aule del Senato, insieme ad alcuni esponenti di Forza Italia, ed entrambi gli schieramenti definiscono l’atteggiamento di Delrio provocatorio. Il Ministro, su questo punto, ha precisato che la sua scelta di aderire a questa causa non è stata presa per inasprire i rapporti con i suoi avversari politici.

In Italia, secondo i recenti dati Istat, ci sono più di un milione di stranieri, e sono tantissimi quelli che risiedono e lavorano da anni nel nostro Paese. Per ottenere la cittadinanza, i figli di genitori stranieri devono raggiungere la maggiore età, ma in questo modo i minori perdono molti diritti sociali. Con una legge chiara in merito allo Ius Soli si potrà risolvere la questione e dare la possibilità a queste persone di sentirsi del tutto italiani.

