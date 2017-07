Incidente stradale Val di Susa: ecco la ricostruzione dei fatti

È morta per una “vendetta” Elisa Ferrero, ragazza di appena 26 anni, studentessa specializzanda in pediatria. La giovane era a bordo, assieme al suo fidanzato Matteo Penna, di una moto, che è stata letteralmente travolta dalla vettura guidata da Maurizio De Giulio, di 50 anni. Penna, 29 anni, è rimasto invece ferito e le sue condizioni, stando ai bollettini medici, sarebbero critiche: il 29enne è intubato e ha riportato traumi al cranio e all’addome.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo a bordo della vettura avrebbe avuto, al momento dell’impatto, un’altissima quantità di alcol nel sangue: De Giulio, infatti, stava rientrando a casa da un picnic con gli amici. A bordo dell’automobile c’era anche la figlia dell’uomo e la compagna, una donna di 40 anni. L’incidente sarebbe legato a un brutto litigio che l’autista ha avuto con il motociclista: quest’ultimo, alterato perché De Giulio non aveva rispettato una precedenza, gli avrebbe colpito uno dei due specchietti retrovisori. Il gesto di stizza avrebbe mandato su tutte le furie il 50enne, che si sarebbe dunque “vendicato” cercando di uccidere entrambi i ragazzi. Un fatto simile già coinvolse De Giulio nel 2011, a ridosso del suo divorzio.

Dopo aver compiuto il gesto, l’uomo ha subito chiamato prima i soccorsi e poi il suo legale, che lo ha assistito, non appena l’uomo è stato condotto in caserma per l’interrogatorio. L’accusa per ora è quella di omicidio stradale, ma non è escluso che possa essere tramutata in omicidio volontario.

Sul luogo dell’incidente i soccorsi hanno rinvenuto la moto sulla quale viaggiavano Matteo ed Elisa completamente distrutta e schiacciata contro il guard rail.

Secondo il legale di De Giulio, l’uomo sarebbe sconvolto per la morte della ragazza. L’avvocato ha infatti dichiarato:

“Sono stato con De Giulio a Condove fino a ieri sera, il mio assistito è in stato di choc. Oggi farò richiesta poterlo visitare in carcere. Gli inquirenti nella giornata di ieri hanno già raccolto numerose testimonianze e tecnicamente non gli hanno chiesto nulla, anche perché ci sono già numerosi elementi. […] Ieri, appena ha saputo in caserma che la ragazza era morta, è crollato. Non gli interessava più nulla: né del lavoro, né che sarebbe andato in carcere…la morte della ragazza l’ha sconvolto”.

