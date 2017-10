Indipendenza Catalogna: Puigdemont accusato di ribellione

Non si placano ancora le polemiche post referendum per l’indipendenza della Catalogna. Questa volta a entrare nel mirino del governo di Madrid è Carles Puigdemont, su cui pende un’accusa di ribellione. A suo carico è stata, infatti, aperta un’inchiesta che dovrà dimostrare i reati che gli sono contestati.

Sul banco degli imputati ci sarà anche Carme Forcadell, presidentessa del parlamento della Catalogna, che insieme ad altri esponenti dell’ex governo catalano, al momento mantiene ancora il suo incarico, in attesa delle nuove elezioni che si terranno il prossimo 21 dicembre.

Mariano Rajoy, premier spagnolo in carica da cinque anni, ha utilizzato tutti i mezzi a disposizione per colpire il movimento indipendentista. Per quanto riguarda l’intervento nei confronti di Puigdemont, in queste ultime ore i giuristi stanno valutando se si potrà contestargli il reato di ribellione, che non era più utilizzato dal lontano 1981. In quel caso fu utlizzato per Antonio Tejero, colonnello che guidò un gruppo di militari armati contro il congresso spagnolo.

Per i difensori di Puigdemont la situazione è diversa perché l’ex Presidente della Repubblica Catalogna non ha utilizzato mezzi pericolosi e sovversivi contro lo Stato, ma un referendum che pur ha suscitato aspre polemiche. Ma dal governo centrale di Madrid incalzano e accusano Puigdemont di aver disprezzato la costituzione spagnola. La pena prevista per il reato di ribellione, fa sapere la Procura, va da un minimo di quindici a un massimo di trent’anni. In queste ore si attende solo il comunicato ufficiale dell’arresto di Puigdemont che, intanto, avrebbe lasciato la Spagna per rifugiarsi in Belgio. Da Bruxelles arriva un secco “no comment” in merito alla questione, ma la vicenda prevede, nei prossimi giorni, nuovi e interessanti sviluppi.

Altri esponenti del governo destituito della Catalogna hanno affrontato le disposizioni della magistratura. Uno su tutti è Josep Rull, ex ministro della Generalitat, che ha postato sul suo profilo ufficiale Twitter una foto del suo ufficio accompagnata dalla didascalia “andiamo avanti”, nonostante da Madrid sia arrivato l’ordine perentorio di lasciare le sedi legali.

Un messaggio chiaro, quello di Rull, che rivendica la decisione dei leader del movimento indipendentista catalano di rispettare la scelta dei cittadini. Anche Puidgemont in queste ore è molto attivo sui social: sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una sua vecchia foto, scattata all’interno degli uffici della Generalitat, con l’emoticon del sorriso e la scritta: “Bon Dia”.

Secondo una fonte di Tv3, un’attiva emittente catalana, martedì 31 ottobre 2017 l’ex Presidente della Catalogna dovrebbe tenere un discorso pubblico in sua difesa, anche se l’indiscrezione non è stata ancora confermata da organi ufficiali, né dallo staff di Puigdemont.

[Foto: www.kienyke.com]