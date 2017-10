Insulti e lite con la escort all’hotel Mandarin di Milano

Stando a quanto raccontato da una trentaquattrenne marocchina, nella nottata tra il lunedì e il martedì, si sarebbe consumata una violenza sessuale all‘Hotel Mandarin Oriental, una lussuosa struttura situata in pieno centro a Milano, precisamente in via Andegari.

Qui le suite hanno dimensioni di circa 100 metri quadrati e costano fino a 7000 euro a notte. La lite è stata piuttosto accesa tanto che è dovuta intervenire la sicurezza e una donna di origini marocchine ha accusato un cliente proveniente dagli Emirati Arabi di esser stata violentata da quest’ultimo. La ragazza è stata portata subito presso la clinica Mangiagalli. Una volta che sono arrivati gli inquirenti e sono stati fatti i primi accertamenti ci si è resi conto che i fatti non erano precisi e chiari come emergeva dai suoi racconti confusi e dopo alcuni interrogatori è emersa tutta la verità. Infatti, secondo quanto è emerso dall’imprenditore di Dubai, un sessantenne cliente dell’albergo, l’incontro tra i due era stato concordato poiché si trattava di una escort. Era stato stabilito anche il prezzo della sua prestazione. Infatti proprio su questo punto era nata una lite furibonda tra i due tanto che la ragazza ha inscenato una violenza, proprio per metterlo nei guai.

Secondo quanto raccontato dal facoltoso cliente dell’albergo la ragazza avrebbe preteso un tipo di prestazione differente e quindi un compenso diverso da quello pattuito precedentemente. In seguito alla lite la ragazza avrebbe chiamato il 112 per denunciarlo di violenza sessuale. Nei prossimi giorni la polizia continuerà nella sua attività investigativa per far chiarezza sull’accaduto dato che le due versioni delle parti in lite sono completamente differenti. L’uomo continua fermamente a negare le violenze sessuali precisando che la ragazza era consenziente. A far luce saranno anche gli esiti degli esami eseguiti in ospedale. Increscioso episodio quello avvenuto nel prestigioso hotel milanese dove anche gli altri clienti sono stati disturbati dall’arrivo delle sirene di polizia e ambulanza. Tutto questo infatti è avvenuto precisamente all’1.00 di notte, quando molti visitatori dell’albergo erano a letto o si ritiravano nelle proprie stanze.

[Foto: t-ec.bstatic.com]