Iran: triplice attentato per le vie di Teheran

La capitale dell’Iran, Teheran, stamattina si è svegliata scossa da tre attacchi terroristici, che hanno preso di mira alcuni dei punti focali della città. Stando alle prime notizie giunte ad essere colpiti sono stati il Parlamento, il mausoleo di Khomeini e la stazione metro adiacente al mausoleo. La TV iraniana ha confermato anche la presenza di morti: se ne contano almeno 7 nelle stanze del Parlamento. All’interno del palazzo del governo ci sarebbero ancora tre persone tenute in ostaggio, delle quali non si conosce lo stato di salute.

L’attacco più feroce è avvenuto al mausoleo: non si hanno ancora notizie certe sulle vittime ( i primi dati parlano di un morto e di svariati feriti), ma si sa che gli attentatori sono entrati e hanno fatto fuoco sulla folla. Dei tre attentatori presenti, uno si è fatto saltare in aria, uno si è ucciso ingoiando una dose di cianuro e l’ultima, una donna, è stata catturata dalle forze armate.

Per quel che concerne l’attacco alla stazione metro, per ora si sa solamente che è stata chiaramente udita un’esplosione, ma non si sa se qualcuno sia rimasto ucciso o ferito.

Secondo Al Arabiya dietro gli attacchi ci sarebbe la mano dell’ISIS: il canale televisivo ha citato fonti libiche, che darebbero per certa la notizia. Si attendono comunque ulteriori sviluppi e una conferma certa riguardo alla mano che ha guidato i terroristi.

Dopo quanto avvenuto a Manchester lo scorso Maggio, questo è l’attacco terroristico che ha fatto più vittime negli ultimi mesi.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, corriere.it, agi.it]

[foto: agi.it]