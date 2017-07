Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il mar Egeo, con epicentro a 10 km a sud di Bodrum, costa turca, e a 16 km dall’isola greca di Kos. Sono entrambe mete di turismo internazionale ed in questo periodo la presenza di turisti è molto rilevante. La scossa è avvenuta alle 1:31 ora locale (in Italia era mezzanotte e mezza). Le vittime sono due, uno di nazionalità turca e l’altro di nazionalità svedese, mentre sono 120 i feriti nell’isola greca di Kos. A Bodrum, sulla costa turca, si registrano 70 feriti. Sopesi i servizi del trasporto marittimo a causa dei danni subiti dal porto di Kos.

Kos: edifici danneggiati e turisti fuori dagli alberghi. Sono molti gli edifici del centro storico rimasti danneggiati a seguito della scossa. I turisti presenti negli alberghi dell’isola hanno deciso di trascorrere la notte all’aperto su letti improvvisati. A frequentare questa meta turistica sono per la maggior parte persone provenienti dall’Inghilterra, Germania, Olanda e Russia. I letti sono stati approntati con le sedie a sdraio di hotel e stabilimenti balneari e le lenzuola sono state fornite dagli albergatori della zona.

I soccoritori lavorano per liberare altre persone. Secondo quanto si apprende dal sindaco di Kos, Giorgos Kyritsis, i soccoritori sono al lavoro per verificare che non vi siano altre persone intrappolate negli edifici ed altre squadre sono state inviate in tutte le zone dell’isola affinché possano verificare l’entità dei danni. Presente anche l’esercito con i servizi di emergenza.

Mini tusnami a Kos e Bodrum. In entrambe le località colpite dalla scossa si è verificato un mini tsunami che, sembra, non abbia procurato particolari danni.

(Foto: Bergamonews)