Istanbul: preso Abdulgadir Masharipov, autore della strage di Capodanno

Catturato l’autore della strage di Capodanno alla discoteca Reina. Sono passate poco più di due settimane dal 31 dicembre 2016, quando, poco dopo la mezzanotte di Capodanno, un uomo è entrato nella discoteca Reina di Istanbul ed ha iniziato a sparare sulla folla presente. Ieri sera, nel corso di un’operazione condotta dalla polizia turca, è stato catturato l’autore di quella strage. Si tratta di Abdulgadir Masharipov, 33 anni, uzbeko, preso durante un’operazione nel quartiere Esenyurt della capitale turca. A dare conferma dell’arresto è stato il governatore di Istanbul Vasip Sahin. In quella strage hanno perso la vita 39 persone.

Dietro l’azione l’Isis. Secondo il governatore di Istanbul l’uomo ha compiuto la strage nella discoteca Reina per conto di Daesh, l’autoproclamato Stato islamico. Le autorità stanno ricostruendo i movimenti di Masharipov che, sembra, sia entrato in maniera illegale nel paese, l’ultima volta, a gennaio 2016 dal confine orientale turco. Nell’operazione compiuta dalla polizia sono state arrestate anche altre quattro persone: un cittadino iracheno e tre donne di altre nazionalità, tutti sospettati di far parte dell’Isis. Nell’abitazione di Masharipov sono state rinvenute due pistole con caricatori, una pistola ad aria compressa, un drone, diverse sim card e 197mila dollari. Con Masharipov, al momento della strage, non era presente suo figlio di quattro anni.

(Foto: The Sun)